Formula 1 Sao Paulo GP

F1 yorumcusu Windsor: "Hamilton Ferrari’den bıkarsa McLaren’e geri dönebilir"

Formula 1 yorumcusu Peter Windsor, Ferrari'de aradığı ortamı bulamaması veya Leclerc ile arasındaki gerilimin tırmanması halinde Hamilton'ın emekli olmak yerine eski takımı McLaren'e dönebileceğini öne sürdü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 16:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı Charles Leclerc arasında Meksika GP'sinin ilk turunda yaşanan temasın ardından tırmanan gerilim, Ferrari garajındaki dengeleri tartışmaya açtı. Hamilton, olayın ardından Leclerc'e tepki gösterse de Brezilya'da Fred Vasseur ile yapılan görüşmelerin ardından konunun kapandığını vurguladı.

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Ancak F1 yorumcusu Peter Windsor, Ferrari'nin bu iç rekabeti yönetmekte zorlanması durumunda Hamilton'ın kariyerinde sürpriz bir kırılma yaşanabileceğini ifade etti. Cameron Cc podcast programında konuşan gazeteci Peter Windsor, Maranello'daki olası bir huzursuzluğun Hamilton'ı emekliliğe değil, Woking ekibine yönlendirebileceğini savundu.

Hamilton bir noktada gelip 'Ferrari'yi seviyorum ama Charles Leclerc'ten hoşlanmıyorum. Charles’ın emirlere uymadığı için bu takımı verimli bir şekilde yönlendiremediğini düşünüyorum’ veya zihninden her ne geçiyorsa onu söyleyip 'Emekli olacağım' diyebilir.”

“Hamilton bunu söylediği an, Zak Brown'ın hemen telefona sarılıp 'Lewis, ne olursa olsun burası senin takımın, yeniden dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu farklı bir McLaren. Bu Ron Dennis dönemindeki McLaren değil, bu artık gerçek McLaren ve hâlâ Mercedes motoruna sahibiz. Harika şeyler olacak, haydi gel' diyeceğini tahmin ediyorum.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Hamilton Ferrari’den bıkarsa McLaren'e geri dönebilir fakat asıl belirtmek istediğim şey, Ferrari senaryosunun onu mutlaka emekliliğe zorlamayacağı. Böyle olası bir durum belki de onun yeniden McLaren'e dönmesinin önünü de açabilir.”

“Mercedes'e geri döneceğini, dönse de uyum sağlayabileceğini sanmıyorum. Ancak artık farklı bir takım olduğu gerekçesiyle McLaren'e dönebileceğine inanıyorum.”

“Kariyerine başladığı yer orası ve Zak buna bayılırdı.”

“Yanlış anlaşılmak istemem, bunu gündem olsun diye söylemiyorum. Sadece emekli olmak dışında gidebileceğini düşündüğüm tek takımın McLaren olduğunu söylüyorum.”

“Eğer Ferrari'den gerçekten bıkmışsa ve McLaren'e de gidemiyorsa evet, muhtemelen emekli olur diye tahmin ediyorum."

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