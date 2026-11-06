Formula 1

Vasseur, takım toplantısını değerlendirdi: “Ferrari her şeyden önce gelir”

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Brezilya'da düzenlenen takım toplantısının ardından Hamilton ve Leclerc'in kuralları yeniden net bir şekilde anladığını duyurdu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 6 Kas 2026 19:37

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Fred Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Meksika mücadelesinin ilk turunda Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasında yaşanan temas ve kaçan galibiyet sonrasında artan gerilim, Brezilya Grand Prix'si öncesinde Ferrari yönetimi tarafından masaya yatırıldı.

Yarışı çifte zaferle bitme ihtimalini ortadan kaldıran olay sonrası pilotların "saygısızlık" yaptığını belirten Fred Vasseur, Sao Paulo'da iki pilotla gerçekleştirdiği kritik toplantının detaylarını paylaştı.

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Vasseur, pilotlara Ferrari markasının, fabrikadaki çalışanların ve Tifosi'nin her şeyden önce geldiğini kesin bir dille hatırlattıklarını vurguladı.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Toplantıyla ilgili açıklamalar yapan Vasseur, şunları söyledi: "Görüşme çok verimli geçti.”

“Kendi durumumu ve onların durumunu tartışmak, netleştirmek iyi oldu. Bu toplantı bir gereklilikti ve artık bu sayfayı kapatıp bir sonraki yarışa odaklanıyoruz.”

“Ancak günün sonunda kurallar her zaman aynıdır: Birbirlerine saygı duymak zorundalar. İkisi de kesinlikle savaşçı ruha sahip iki rakip ama her daim birbirlerine saygı göstermeliler. Fakat her şeyden önce markaya, takıma, evini geçindirmek için fabrikada ve pistte çalışan insanlara saygı duymaları gerekiyor."

“Bu konuda çok büyük bir çaba sarf ediyoruz, verdiğimiz mesaj son derece netti ve net kalmaya devam edecek.”

“İki tecrübeli ve rekabetçi pilota sahibiz. Monza ve Madrid'den bu yana son dört-beş yarıştır üst üste en yüksek puanı toplayan takımız. Hepimizin yarış kazanmak istediği bu tür kritik bir süreçte bu olayların yaşanması kaçınılmaz.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Her hafta sonuna yan yana başlayan iki rekabetçi pilota sahip olmanın belki de olumsuz yanı budur. Ancak bugün takım olarak genel sıralamada ikinciysek, bu aynı zamanda birbirine çok yakın iki pilotumuz olduğu içindir ve bunu yönetmek zorundayız. Pilot ikilimizin artılarına ve eksilerine sahibiz ancak eksileriyle de başa çıkacağız.”

“Bu olayda takım olarak başarısız olduğumuz bir gerçek çünkü bir ve ikinci sıradaydık ama günün sonunda yarışı kazanamadık. Bu durum net bir şekilde başarısız olduğumuzu ve tepki vermemiz gerektiğini gösteriyor.”

“Dün akşamki toplantının sonucu son derece netti: Ferrari, her şeyden önce gelir. Marka için, çalışanlar için, Tifosi için önce Ferrari gelir ve bunu her zaman aklımızda tutmak zorundayız."

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- Motorsport.com Ekibi

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