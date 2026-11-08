Formula 1

Hamilton ve Leclerc: “İkimiz de önümüze bakıyoruz”

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Meksika GP'de yaşadıkları gerilimin ardından Sao Paulo'da baş başa görüşerek aralarındaki sorunu çözdüklerini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 07:00

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in Meksika GP'de yaşadığı tartışmalı durum, takım içinde günler süren bir gerginliğe sebep olmuştu . Zaferin Max Verstappen'e gitmesine neden olan olayın ardından Sao Paulo'da bir araya gelen ikili, takım patronu Fred Vasseur’ün müdahalesine gerek kalmadan baş başa konuşarak konuyu kapattıklarını söyledi.

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Leclerc'in ilk bebeğinin doğumu nedeniyle ertelenen bu kritik görüşmenin ardından her iki pilot da tamamen önlerindeki yarışlara odaklandıklarını vurguladı.

Takım içindeki gerilimin ardından Lewis Hamilton şunları söyledi: "Fred bizim adımıza arayı bulup ortamı yumuşatmış değil. Charles ile oturup konuştuk, konuyu tatlıya bağladık ve yolumuza devam ediyoruz. Birbirimize hâlâ büyük bir saygı duyduğumuzu düşünüyorum.”

“Oturup konuşabildiğimize çok sevindim. Artık her zamanki gibi gayet iyi bir şekilde yolumuza bakıyoruz. Bu tür durumlarda bazen sadece karşılıklı bir sohbet etmek yeterli olabiliyor. Konuşma esnasında iki tarafın da birbirine dayattığı bir şey olmadı.”

“Sadece ikimiz de kendi bakış açımızı, geliştirebileceğimiz noktaları ve birbirimizi nasıl destekleyebileceğimizi paylaştık.”

“Bu yüzden önümüzdeki yarışların çok daha iyi geçmesini umuyorum."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Lewis ile aramız kesinlikle iyi. Konuştuğumuzda aramızdaki sorunların tamamen çözüldüğüne yürekten inanıyorum.”

“Elbette arada gerginlik oluyor, elbette yarışları birbirimizin önünde bitirmek istiyoruz ve bazen hatalar yapıyoruz.”

“Olayları farklı görmek ve bazen anlaşmazlığa düşmek gayet doğal. Ancak aynı zamanda bunlar hakkında konuşabilmeliyiz de ve bunu yaptığımız için mutluyum.”

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“Bence bu durum gereğinden fazla büyütüldü ve çok uzun süre gündemde kaldı. Aynı zamanda benim için çok özel bir haftaydı, bu yüzden bu konuşmayı daha önce yapma fırsatımız olmadı.”

“Bu sohbeti gerçekleştirmek önemliydi ama artık bunu kapanmış bir defter olarak görüyoruz. Bundan sonra ikimiz de önümüze bakıyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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