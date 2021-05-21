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Formula 1 Analiz

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'nin pist yapısı nedeniyle esnek kanatlar pek öne çıkmayacak olsa da bu konu yine de gündemin en çok konuşulan konularından birisi.

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

FIA, İspanya GP'den sonra takımlara gönderdiği mektupta arka kanatların pist üstünde olması gerektiğinden fazla esnediği yönünde endişelerin olduğunu, bu yüzden Fransa GP hafta sonu ile yeni ve daha sert bir testin uygulanacağını duyurmuştu.

Bu ilk başta doğru adım gibi görünse de FIA'nın bu konuda doğrudan adım atmaması ve yeni testi uygulamadan önce birkaç yarış daha yapılacak olması tartışmalara neden oldu.

Fransa GP'den önce Monako ve Azerbaycan GP'leri gerçekleştirilecek. Esnek kanatların Monako'da pek etkili olması beklenmiyor ancak Azerbaycan GP'deki uzun düzlükte o kanatların etkisi büyük olabilir. Bu durum, bu tarz kanatlardan faydalanmayan takımların protesto etmesine neden olabilir.

Özellikle McLaren takımı, bilinen bu duruma rağmen mevcut kanatların iki yarış daha kullanılacak olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Esnek kanatlardan daha çok uzun düzlüklerde avantaj sağladığı için onlar Monako'da pek etkili olmayacak çünkü burada yeteri kadar düzlük yok.

Ancak iki hafta sonra gerçekleştirilecek Bakü cadde pistinin yapısı, esnek kanatlara mükemmel bir şekilde uyuyor. Şehir bölümünü maksimum yere basma gücü ile geçecek araçlar, son virajdan sonra başlayacak uzun düzlükte esneyen arka kanatlarla avantaj sağlayacak. Bunun birkaç ondalık performansa eş değer olması bekleniyor.

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McLaren bu avantajdan memnun değil. Bu durum, mevcut araçlar her ne kadar mevcut testleri geçiyor olsa da olası protestoların önünü açıyor.

F1 yarışlarının yönetim sürecinde kuralların yorumlanmasında son karar FIA'ya değil, yarış hakemlerine bağlı oluyor.

Yani şu anda tüm araçlar mevcut testleri geçmiş olsa da, bu yarış hakemlerinin FIA ile aynı fikirde olacağı manasına gelmiyor. Bu durumda bir protesto olması halinde yarış hakemlerinin farklı karar vermeleri gibi bir durum olabilir.

FIA'nın yeni testler ve kural yorumlamalarıyla ilgili gönderdiği teknik direktifler, her zaman dikkate alınıyor. 

Açıklamada, "Yukarıda verilen herhangi bir FIA görüşü, doğası gereği tavsiye niteliğindedir ve Teknik Yönetmelik yerine geçmez."

"Teknik Yönetmeliklerin yorumlanması nihayetinde yarış hakemlerine ve FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesine aittir." deniliyor.

Bu açıdan araçların esnek kanatlar konusunda yasallığı tam olarak hakemlerin verecekleri karara bağlı olabilir.

Kanatların esnekliği konusunda protesto etmeyi düşünen takımlar için en iyi kanıt, FIA'nın yeni testlerle alakalı takımlara gönderdiği teknik direktifin ta kendisi olabilir.

Son teknik direktifte FIA Teknik Direktörü Nikolaz Tombazis, takımlardan bazılarının kural ihlali yaptıklarından şüphe ettiklerini dile getirdi.

O mektupta FIA, çekme testlerini geçen bazı kanatların, araç hareket halindeyken sınırları aştığının farkında olduğunu belirtti.

Protesto eden takım, esnek kanatlarla alakalı video kanıtları teknik direktifle birlikte sunarsa, o zaman kural ihlali olduğuna dair güçlü bir zemin oluşturmuş olur.

Şu an için esas soru, herhangi bir takımın protesto edip etmeyeceği çünkü takımlar genelde bunu yapma konusunda pek istekli olmuyorlar. 

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, "Prensipte diğer takımları ve araçları protesto etmenin taraftarı değilim."

"Yani, dediğim gibi, Barselona'da gördüğünüz şeylere izin veren cihazlar veya parçalar tasarlayan takımların artık bunları kullanamayacağından emin olmak için FIA ile iletişim içerisindeyiz." demişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Erik Junius

Mercedes ise Red Bull'la şampiyonluk mücadelesi verdiği için bu konuda farklı düşünüyor olabilir.

Buna ek olarak, Red Bull'un geçen sene Avusturya GP'de DAS ile alakalı Mercedes'i protesto ettiğini de unutmamak lazım.

Bu konunun bu kadar gündeme geliyor olması ve protesto ihtimali, bu açıktan faydalanan takımların daha öncesinde kanatlarını düzeltmeleri konusunda baskı oluşturabilir.

2019 F1 şampiyonasının son dönemine geri dönersek, FIA'nın teknik departmanının mutlu olup bazı takımların olmadığı bir konu söz konusuydu.

O dönemde Mercedes, farklı deliklere sahip bir jant tasarımına geçmişti. O jantın hava akımını yönlendirerek lastik sıcaklıklarını kontrol ettiği düşünülüyordu.

Ferrari o tasarımın yasallığından mutlu değildi ve İtalyan ekibin protesto etme ihtimali vardı.

Bu durumun farkında olan Mercedes, protesto tehdidi karşısında tasarımını öncesinde değiştirdi.

Şu an için Red Bull ve Ferrari gibi bu tür esnek kanat tasarımını kullandığı düşünülen takımların Bakü yarışı öncesinde neler yapacakları.

Bakalım o takımlar protesto ihtimalini kabul ederek mevcut tasarımlarını koruyacaklar mı yoksa bu riske girmeden arka kanatlarında gerekli düzenlemeleri yaparak sağlamlaştıracaklar mı?

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Editör Jonathan Noble

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