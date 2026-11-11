Formula 1 Sao Paulo GP
Brundle: “Lawrence Stroll ne yapacağını şaşırmış durumda”
F1 yorumcusu Martin Brundle, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'un bu sezon takımı kabusa sürükleyen dayanıklılık sorunları karşısında çaresiz kaldığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 11 Kas 2026 14:30
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Lawrence Stroll, Aston Martin
Fotoğraf: LAT Images
Aston Martin'in 2026 sezonundaki zorlu mücadelesi Sao Paulo Grand Prix'sinde de devam etti. Fernando Alonso, umut veren sıralama turlarının ardından yarışta puan alamazken Lance Stroll, batarya kaynaklı bir arıza nedeniyle bu sezon 13. kez yarışı tamamlayamadı.
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Yarış yayını sırasında Lawrence Stroll ile yaptığı özel görüşmeden bahseden Martin Brundle, takım sahibinin içinde bulunduğu çaresizliği şu sözlerle aktardı: "Takımın sahibi Lawrence Stroll ile bu konu hakkında konuşuyorduk."
"Ne yapacağını şaşırmış durumda. Takımın bitmek bilmeyen dayanıklılık sorunları ve tamamlanamayan yarışları karşısında nasıl bir yol izleyeceğini gerçekten bilemiyor."
Önümüzdeki yıl ne yapacaklar? Bu sorunu çözmek için farklı fikirleri veya farklı personelleri var mı? Batarya paketi, ERS (Enerji Geri Kazanım Sistemi) ve yaşadıkları güç eksikliği... Aston Martin'in şu anda karşı karşıya olduğu temel sorun bu: Bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler?"
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