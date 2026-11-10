Formula 1
Stroll, Formula 1 tarihinde istenmeyen bir rekora doğru ilerliyor
Aston Martin’in 2026 sezonunda yaşadığı performans ve dayanıklılık sorunları, Lance Stroll’ü Formula 1 tarihinin en kötü istatistiklerinden birinin eşiğine getirdi. Kanadalı pilot, sezonun kalan üç yarışında yarış dışı kalma sayısını artırması hâlinde tek sezonda en fazla yarış dışı kalan pilot rekorunu kırabilir.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 10 Kas 2026 11:52
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Lance Stroll, 2026 sezonunda şu ana kadar 13 kez yarış dışı kaldı. Kanadalı pilot, Las Vegas Grand Prix’sinde bir kez daha finiş göremezse Andrea de Cesaris’in 1987’de ve Rubens Barrichello’nun 1997’de ulaştığı 14 yarış dışı kalma rekoruna ortak olacak. Stroll’ün sezonun son iki yarışında da yarış dışı kalması durumunda ise rekorun tek sahibi olması mümkün.
Aston Martin için 2026 sezonu, başından itibaren büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Avustralya Grand Prix’sinden bu yana hem aracın düşük performansı hem de dayanıklılık sorunları Silverstone merkezli ekibin önünü kesti. Takım, sezon boyunca yalnızca yedi puan toplayabildi. Bu puanların tamamı Fernando Alonso’nun güçlü performansları sayesinde geldi.
Garajın diğer tarafında ise tablo daha da kötü. Stroll, sezon boyunca henüz puan alamadı ve kariyerindeki Q1’de elenme sayısını da 100’e çıkardı. Kanadalı pilot, son yıllarda takım arkadaşı Alonso’nun gerisinde kalırken, İspanyol pilot bu sezon Barcelona Grand Prix’sine kadar üst üste 40 sıralama seansında Stroll’ü geride bırakmıştı.
Ancak yarış dışı kalma rekoru söz konusu olduğunda Stroll’ün bireysel hatalarından çok Aston Martin’in teknik sorunları öne çıkıyor. Kanadalı pilot, sezon boyunca kayda değer bir kaza veya olay yaşamadan, görece temiz bir sezon geçirdi. Yarış dışı kalmaların temelinde ise AMR26’nın dayanıklılık problemleri ve özellikle Honda güç ünitesinin dayanıklılık sorunları bulunuyor.
Honda’nın 2026 sezonunda yaşadığı problemler yalnızca Aston Martin’in şampiyona performansını olumsuz etkilemekle kalmadı; takımın Formula 1 tarihindeki olumsuz istatistiklere yaklaşmasına da neden oldu.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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