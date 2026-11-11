Formula 1 Sao Paulo GP
Honda: "Stroll neden yarış dışı kaldı bilmiyoruz"
Honda, Lance Stroll'ün yarış dışı kalmasına neden olan problemin sebebini bilmiyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 11 Kas 2026 10:32
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aston Martin, 2026 sezonunda dayanıklılık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Brezilya Grand Prix’sinde Lance Stroll’ün aracında cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki kez batarya problemi yaşandı.
Sezonun ilk bölümünde de Honda güç ünitesinin bataryası, yüksek titreşim nedeniyle benzer sorunlar yaşamıştı. Ancak Orihara’ya göre mevcut durumda titreşim kaynaklı bir problem bulunmamasına rağmen arızaların devam etmesi, sorunun nedenini daha karmaşık hâle getiriyor.
Honda Racing Baş Mühendisi ve Yarış Operasyonları Sorumlusu Shintaro Orihara, yaşanan problemi şu sözlerle değerlendirdi: “Cumartesi ve pazar günleri Lance’in aracında bataryayla ilgili sorunlar yaşadık. Tam olarak ne olduğunu biliyoruz ancak bunun nedenini henüz bilmiyoruz. Bataryayı söküp incelememiz ve çalışma parametrelerini değerlendirmemiz gerekiyor."
“Gerçek nedeni bulmak birkaç hafta sürebilir. Ancak gerekli önlemleri alabilmek ve sorunun tekrarlanmasını önlemek için bunu mutlaka yapmalıyız. Aksi takdirde aynı problem tekrar tekrar yaşanmaya devam edecek.”
Orihara, Honda güç ünitesinin sezon ortasında daha dayanıklı çalıştığını ancak son iki veya üç yarışta yeniden arızaların ortaya çıktığını belirtti.
Japon üreticinin bazı alanlarda ilerleme kaydettiğini ifade eden Orihara, buna rağmen çözülmesi gereken belirgin zayıflıklar bulunduğunu kabul etti: “Sezonun ortasında güç ünitemiz daha dayanıklı çalışıyordu ancak son iki veya üç yarışta arızalar ortaya çıktı. Bazı alanlarda olumlu bir gelişim görüyoruz fakat hâlâ giderilmesi gereken belirgin zayıf noktalarımız var. Bunları hem bir sonraki yarıştan önce hem de gelecek sezon için çözmemiz gerekiyor.”
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- Motorsport.com Ekibi
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