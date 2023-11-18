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Formula 1 Las Vegas GP
Antrenman raporu

2023 Las Vegas GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Russell ve Mercedes zirvede, Piastri ikinci!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
George Russell, Mercedes F1 W14

Amerika'nın gözde şehirlerinden, dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz ve Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmış olan  Las Vegas; bu yıl F1 takvimine geri döndü.  

Cumartesi pist üstü aksiyonu üçüncü antrenman seansıyla başlarken, 3. antrenmanın sonunda zirvede bir Mercedes vardı: George Russell, Oscar Piastri ve Logan Sargeant'ın önünde en hızlı isim oldu.

Ancak seansın bitimine 5 dakika kalan çıkan kırmızı bayrak nedeniyle Red Bull ve Ferrari'nin gerçek temposunu göremedik. 

Cuma günü neler oldu? 

Sportif anlamda olmasa da gösteri açısından belki de F1 tarihinin en görkemli hafta sonu olarak nitelendirebileceğimiz Las Vegas GP haftasında pist üstü aksiyonu oldukça olaylı başladı diyebiliriz.

Cuma günü yaşananlara hızlı bakacak olursak; 1. antrenman seansının ilk 10 dakikası geride kalırken pistteki bir rögar kapağının yerinden fırlayarak Carlos Sainz'ın aracına çarptı ve Sainz'ın aracına büyük hasar verdi, aracın yolda kalmasına neden oldu. Esteban Ocon da şasisine büyük hasar aldı. 

Rögar kapağının yerinden çıkmasının ardından pistin yeteri kadar güvenli olmadığına karar verildi ve seans devam ettirilmedi.

Yani 1. antrenman seansı sadece 10 dakika sürebildi ve sonrasında devam ettirilmedi. Bu olayın ardından pistteki tüm rögar kapaklarının incelenmesi gerekti ve yaklaşık 3 saatlik bir gecikme yaşandı. 

İlk seansın erken bitirilmesi nedeniyle 90 dakikaya uzatılan 2. antrenman seansı, yerel saatle gece 2.30'da başladı ve 04.00'te sona erdi. Bu seanstan önce tribünlerin boşaltılması da ayrı bir detaydı. F1 sürücüleri boş tribünlerin önünde gece 4'te otomobil sürmüş oldular. 

Hafta sonuna kesinlikle ilginç bir başlangıç yapmış olduk böylelikle. 

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

3. antrenman raporu

Olaylı Cuma gününün ardından pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti ve pilotlar bu kez yerel saatle daha makul bir zamanda piste çıktılar. 

Seansın ilk 15 dakikası oldukça sakin geçti. Sadece Alfa Romeo, Mercedes ve Ferrari pilotları pistteydi. Bu isimler dışında herkes garajdaydı. 

İlk 20 dakika bitmek üzereyken ise daha çok isim piste çıktı. Bu noktada hem orta hem de yumuşak lastik kullanan isimler vardı. 

Bu noktada Ferrari'de Charles Leclerc 1:35.908 ile liderdi, onun 0.031 saniye gerisinde takım arkadaşı Carlos Sainz vardı. Max Verstappen turunu tamamladığında ise Ferrari'lerin 0.2 saniye arkasına yerleşti. 

Seansın tam orta noktasına gelirken ise diğer Red Bull'da Sergio Perez turunu tamamladı ve 0.7 saniye farkla zirveye yükseldi. Cadde pistlerinin kralı olarak da bildiğimiz Perez, Vegas'ta Cumartesiye hızlı başlamıştı. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sonrasında Verstappen bir zaman turu daha tamamladı ve bu turu daha iyiydi, Hollandalı pilot 1:34.653'lük turuyla 0.2 saniyelik bir farkla takım arkadaşının önünde ilk sıraya çıktı. 

Böylelikle son 25 dakikaya Verstappen, Perez, Albon, Leclerc, Sainz ilk 5'i ile girdik. Beklendiği gibi düzlüklerle domine edilen bu pistte Williams güçlüydü. 

Son 20 dakikaya girdiğimizde Mercedes pilotları da yumuşak lastikle zaman turlarına başladılar. Bu noktaya kadar oldukça sakin bir seans geçiren Mercedes'te George Russell'ın aracında ayar değişiklikleri yapılmaya devam ediyordu. İlk zaman turlarının ardından Russell dördüncü, Hamilton 7. sıraya yükselmişti. 

Artık son 15 dakikaya girmiştik ve neredeyse herkes yumuşak lastiklerle son sıralama simülasyonlarına başlıyordu. Pist gelişimi oldukça fazlaydı ve herkes zaman bularak geliyordu. 

Russell, ikinci zaman turunda zaman buldu ve 1:34.585 ile ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Albon geldi ama Russell'ın 0.2 saniye arkasında 5. sırada kaldı. 

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45

Logan Sargeant güçlü bir turla sadece 0.060 saniye geride ikinci sıraya yükseldi. Ardından Piastri ilk sıraya çıktı ama sonrasında Russell bir tur daha attı ve 1:34.093 ile yeniden zirveye yükseldi.

Verstappen ise zaman turunda dışarı taştığı bir an yaşadı ve temsili bir tur atamadı. Son 5 dakikaya girdiğimizde ise kırmızı bayraklar çıktı ve birçok ismin turu yarıda kaldı. 

Alexander Albon zaman turunda duvara çarpmasının ardından bir lastiğini kaybetti ve yolda kaldı, bu yüzden de kırmızı bayraklar çıktı. Böylelikle Ferrari pilotlarının yumuşak lastik denemelerini göremedik, Verstappen'in turu da yarıda kaldı. 

 

Kırmızı bayrakların ardından bitime 4.5 dakika olsa da seans devam ettirilmedi ve Russell, 1:34.093'lük derecesiyle seansın en hızlısı oldu. 

Seans ortasında süspansiyonunda ufak bir ayar değişikliği yapan İngiliz pilot, en hızlı turunda Lando Norris'ten güzel de bir hava koridoru almıştı. 

McLaren'da Oscar Piastri yaklaşık 0.4 saniye geride ikinci olurken, yerel kahraman Logan Sargeant üçüncü sırayı aldı ve Williams'ın temposunu bir kez daha gösterdi. 

Son zaman turlarını tamamlayamayan Red Bull pilotları arka arkaya dizildiler: Max Verstappen dördüncü, Sergio Perez beşinciydi. 

Seansın sonunda kaza yaparak kırmızı bayraklara neden olan Alexander Albon altıncı olurken; Alonso, Hamilton, Bottas ve Magnussen ilk 10'u tamamladılar. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

McLaren'da Lando Norris sakin bir seans geçirdi ve 11. sırayı aldı. Onun arkasında Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon ve Guanyu Zhou vardı. 

Ferrari pilotları seansı 16 ve 17. sıralarda noktaladılar ama Tifosi endişelenmesin, Ferrari seans boyunca yumuşak lastiği kullanmadı ve pistin geliştiği son bölümde turlayamadı. Yani İtalyan ekibin elinde fazlasıyla zaman bulunuyor ve en azından sıralama turlarında zirve için mücadele edebilecek gibi duruyorlar. 

Seansın son sıraları ise Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo'ya gitti. 

Las Vegas GP sıralama turları, TSİ 11.00'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'34.093

   237.250
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.398

1'34.491

 0.398 236.251
3 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 17

+0.552

1'34.645

 0.154 235.866
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 14

+0.560

1'34.653

 0.008 235.846
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 13

+0.613

1'34.706

 0.053 235.714
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+0.633

1'34.726

 0.020 235.664
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.695

1'34.788

 0.062 235.510
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+0.760

1'34.853

 0.065 235.349
9 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 18

+0.815

1'34.908

 0.055 235.213
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 18

+0.974

1'35.067

 0.159 234.819
11 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17

+0.996

1'35.089

 0.022 234.765
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 17

+1.019

1'35.112

 0.023 234.708
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 20

+1.160

1'35.253

 0.141 234.361
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15

+1.204

1'35.297

 0.044 234.252
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 15

+1.788

1'35.881

 0.584 232.826
16 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+1.815

1'35.908

 0.027 232.760
17 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 21

+1.846

1'35.939

 0.031 232.685
18 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 15

+1.994

1'36.087

 0.148 232.326
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 12

+2.392

1'36.485

 0.398 231.368
20 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 15

+3.685

1'37.778

 1.293 228.309
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