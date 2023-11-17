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Formula 1 Las Vegas GP
Antrenman raporu

Las Vegas GP: Gece 02:30'da başlayan 2. antrenmanda Leclerc en hızlı isim, Ferrari 1-2!

2023 Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İlk antrenman seansında yaşanan rögar sorununun ardından 2.5 saat ertelenen 2. antrenman seansı, Türkiye saati ile 13:30'da, yerel saatle ise gece 02:30'da başladı. Böylece F1 tarihinin gün içerisinde en erken başlayan seansını izlemiş olduk.

Geride kalan gergin bekleyişin ardından 90 dk süreceği açıklanan seansın başlamasıyla tüm pilotlar hızlı bir şekilde piste çıktılar ve pisti tanımaya başladılar.

Pist sıcaklığının 15 derece olduğu ideal olmayan şartlarda pilotlar, pist yüzeyinin kaygan ve kirli olması nedeniyle birçok yerde uzun düzlüğün sonunda kaçış alanına çıksa da büyük bir olay ya da kaza olmadı.

Seansın başında 1:43'lü dereceler gelse de araçlar turladıkça dereceler çok hızlı bir şekilde iyileşti ve art arda pilotların çıtayı daha yukarı taşıdıklarını izledik. Bu süreçte zaman zaman çok yakın dereceler olsa da Ferrari ve Charles Leclerc hızlarıyla diğerlerinden ayrışmayı başardılar.

90 dakikalık seansın en hızlı ismi 1:35.265'lik derecesiyle Leclerc olurken onu yarım saniye geriden takip arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Sainz'ın ilk seansın başındaki kazası nedeniyle günü kapattığı düşünülüyor olsa da, uzayan başlangıç saati sayesinde Ferrari mekanikerleri aracı zamanında yetiştirdi ve Sainz piste çıkan ilk isimlerden birisi oldu. Sainz, ilk seansta yaşanan kaza sonucunda güç ünitesi havuzunda olmayan bir bataryaya geçtiği için 10 sıra grid cezası aldı.

Ferrari pilotlarının ardında 3. hızlı isim Aston Martin'den Fernando Alonso oldu. Alonso'nun hızlı turlardaki agresif sürüşü dikkatlerden kaçmadı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Ferrari seansın başından itibaren sürekli zirve mücadelesinde yer alırken şampiyon Red Bull için tam olarak benzer bir durum yoktu. Sergio Perez seansı 4. sırada tamamlarken şampiyon Verstappen lider Leclerc'in 0.9 sn gerisinde 6. oldu. Red Bull pilotlarının arasında, güçlü bir tur zamanı elde etmeyi başaran Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas yer aldı.

Haas'ta eski pakete dönüş yapan Nico Hulkenberg iyi bir tur zamanıyla 7. oldu ancak hızlı turunun hemen ardından yaşadığı bir sorunla garaja dönerek seansa erken veda etti.

Birkaç defa kaçış alanına çıkan Aston Martin pilotu Lance Stroll 8. olurken onun arkasında Mercedes'ten Lewis Hamilton yer aldı. Mercedes seansın başında daha hızlı göründü ancak son bölümde gerilemekten kurtulamadı. Birçok kez pist dışına çıkan George Russell ise ancak 12. olabildi. Onun önünde, özellikle seansın ilk yarısında güçlü performans sergileyen Williams'tan Alex Albon ile seans başında sorun yaşayan McLaren pilotu Lando Norris yer aldılar.

Haas'ta Kevin Magnussen 13. olurken onu Oscar Piastri, Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon takip ettiler. Seansın en yavaş ismi; Tsunoda, Zhou ve Ricciardo'nun gerisinde kalan yerel kahraman Logan Sargeant oldu.

Sparks under Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Sparks under Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Seansın başından sonuna kadar birçok kez pilotlar düzlük sonunda frenlemede sorun yaşayıp kaçış alanına çıkarken, bir diğer dikkat çekici sorun, pite girişte beyaz çizginin kesilmesi oldu. Bu yüzden birçok pilot siyah beyaz uyarı bayrağı gördü.

Diğer taraftan seans, FOM'un ve organizatörlerin aldıkları son dakika kararı ile seyircisiz bir şekilde gerçekleştirildi.

Las Vegas'ta çalışmalar Cumartesi sabah 07:30'da başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 39

1'35.265

   234.331
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 39

+0.517

1'35.782

 0.517 233.066
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 38

+0.528

1'35.793

 0.011 233.039
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 36

+0.820

1'36.085

 0.292 232.331
5 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 36

+0.864

1'36.129

 0.044 232.225
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 37

+0.918

1'36.183

 0.054 232.095
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 33

+1.224

1'36.489

 0.306 231.359
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 41

+1.231

1'36.496

 0.007 231.342
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 42

+1.398

1'36.663

 0.167 230.942
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 42

+1.423

1'36.688

 0.025 230.882
11 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 33

+1.599

1'36.864

 0.176 230.463
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 37

+1.625

1'36.890

 0.026 230.401
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 37

+1.652

1'36.917

 0.027 230.337
14 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 35

+1.722

1'36.987

 0.070 230.171
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 33

+1.869

1'37.134

 0.147 229.822
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 37

+1.976

1'37.241

 0.107 229.569
17 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 41

+2.147

1'37.412

 0.171 229.166
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 36

+2.391

1'37.656

 0.244 228.594
19 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 40

+2.415

1'37.680

 0.024 228.538
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 42

+2.875

1'38.140

 0.460 227.466
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