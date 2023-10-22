Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak!

Hem Haas hem de Aston Martin bu hafta sonuna güncelleme paketi getirme kararı almıştı fakat şimdiye kadar umduklarını bulamadılar.

Cumartesi günkü seanslar, Haas'ın cuma günü seçtiği ayarlarda hata yaptığını gösterdi.

Sonuç olarak Pazar günkü yarış öncesinde araç ayarlarının değiştirilmesine karar verildi. Bu, araçlar kapalı parkta olduğu için "yasal" değildi ve bundan ötürü yarışa pit yolundan başlama cezası aldılar.

İki pilot şimdi yeni ayarlarla pazar günü yükselmeye çalışacak.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The Haas F1 Team on the grid ahead of the Sprint

Sprintten sonra aracın ayarlarını değiştirmeye karar veren tek takım Haas değildi; Aston Martin de aynısını yaptı.

İngiliz ekip, Fernando Alonso'nun aracındaki tüm yeni parçaların çıkarılacağını ve kendisinin yarışa Katar için hazırlanan önceki versiyonla başlayacağını duyurdu.

Yeni parçalar Lance Stroll'ün aracında kalacak fakat AMR23'ünün ayarları değiştirilecek.

Aston Martin, yarışta bu iki versiyonu karşılaştırmayı ve sonraki yarışları için veri toplamayı hedefliyor.

Fakat FIA kuralları gereği araçlar kapalı parkta olduğu için, iki pilot da pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacak. Bu da gridde 16 pilot olacağı anlamına geliyor.