Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak!

Hem Haas hem de Aston Martin bu hafta sonuna güncelleme paketi getirme kararı almıştı fakat şimdiye kadar umduklarını bulamadılar.

Cumartesi günkü seanslar, Haas'ın cuma günü seçtiği ayarlarda hata yaptığını gösterdi.

Sonuç olarak Pazar günkü yarış öncesinde araç ayarlarının değiştirilmesine karar verildi. Bu, araçlar kapalı parkta olduğu için "yasal" değildi ve bundan ötürü yarışa pit yolundan başlama cezası aldılar.

İki pilot şimdi yeni ayarlarla pazar günü yükselmeye çalışacak.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

The Haas F1 Team on the grid ahead of the Sprint