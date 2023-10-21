2023 Amerika GP Sprint yarış: Verstappen rahat kazandı, Hamilton ikinci

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştiriliyor.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

Dolayısıyla bu hafta sonu Pazar günkü ana yarışa ek olarak Sprint yarış da yapılıyor. Birkaç saat önce bu yarışın gridini belirlemek için Sprint Shootout yapılmıştı.

Bu seansın en hızlısı Red Bull pilotu Max Verstappen olmuştu ve Hollandalı pilot, aracını ilk cebe yerleştirdi.

Gridde onun arkasında Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Lando Norris vardı. Oscar Piastri ise ilk 5'i tamamlıyordu.

Lastik seçimlerine bakıldığında ise Ferrari pilotu Carlos Sainz (yumuşak) dışında herkes orta hamuru tercih etmişti.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 20 turluk başladı.

Leclerc, kirli taraftan start almasına rağmen çizgiden çok iyi kalktı ve hemen Verstappen'in yanına geldi.

Verstappen, Leclerc'i mümkün olabildiği kadar sola -neredeyse çime- doğru itti ve ikili ilk viraja yan yana girdiler.

Leclerc içeri çizgide olsa da Verstappen pozisyonunu korudu.

Leclerc, ilk virajda Verstappen'le mücadele ettiğinden momentum kaybetti ve ikinci viraja gelinirken, Hamilton Monakolu pilotu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Hamilton, Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseldi:

Onların arkasında ise yumuşak lastikle başlayan Carlos Sainz, lastik avantajını da kullanarak iki McLaren'ı geçti.

Böylelikle ilk turu Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Perez, Russell, Pierre Gasly, Alexander Albon ilk 10'u ile tamamladık.

Yarış startı:

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, leads Carlos Sainz, Ferrari SF-23, and George Russell, Mercedes F1 W14

Üçüncü tura geldiğimizde Verstappen, Hamilton'dan tam olarak kopamamıştı ve fark 0.8 saniye bandındaydı.

Ferrari'de Leclerc ise çoktan kopmuştu ve 3.5 saniye kadar gerideydi. Galibiyet için Verstappen'le sadece Hamilton baş edebilecek gibi duruyordu.

5. tura geldiğimizde Hamilton, hâlâ Verstappen'in DRS mesafesindeydi ve DRS alıyordu da. Verstappen ise bu noktada aracın sürülebilirliğinden şikayetçiydi ve aracın arkasını tamamen kaybettiğini söylüyordu.

Sonraki turlarda ise Verstappen ritmini buldu ve farkı yavaş yavaş açmaya başladı. 10. tura geldiğimizde Verstappen ile Hamilton farkı 3 saniyeyi bulmuştu.

Leclerc ise Hamilton'ın 3.5 saniye arkasında yoluna devam ediyordu. Onun da arkasında Norris, Perez, Sainz ve Russell ilk 7'i tamamlıyordu.

Yumuşak lastikleri bitmeye başlayan Sainz yavaş yavaş geriliyordu. Russell ise Piastri'yi pist dışından geçtiğinden dolayı 5 saniye zaman cezası aldı.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Kalan turlarda da Verstappen yarışı kontrol etti ve 19 turun sonunda damalı bayrağı Hamilton'ın 9 saniye kadar önünde görerek Avusturya ve Belçika'nın ardından bu yıl 3. kez Sprint yarış zaferine ulaştı.

Startta Leclerc'le biraz mücadele etmesi gerekse de liderliğini koruyan Verstappen, ilk turlarda rüzgarın da etkisiyle ritmini bulmakta zorlansa da sonrasında normal temposuna döndü ve rahat bir şekilde zafere ulaştı.

Startta Leclerc'i geçerek ikinci sırayı alan Hamilton, ilk turlarda Verstappen'in DRS mesafesinde kalabilse de ardından Hollandalının temposuna ayak uyduramadı ve ikinci sırayı aldı.

Yarış temposu konusunda hem Mercedes hem de McLaren'ın gerisinde gözüken Ferrari'de Leclerc üçüncü sırayı alırken, Norris dördüncüydü.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Sergio Perez yarışı 5. sırada tamamladı, yarışa yumuşak lastikle başlayan Carlos Sainz ilk bölümde hızlı olsa da lastiklerinin bitmesiyle 6. sıraya geriledi ve yarışı da orada bitirdi.

Yarışın son puanları ise Pierre Gasly ve 5 saniye zaman cezası alan George Russell'a gitti.

2023 Amerika GP hafta sonu, Pazar günü 22.00'de başlayacak Amerika GP ile devam edecek.

Sprint yarış sonucu: