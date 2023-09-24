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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Japonya GP

2023 Japonya GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Japonya GP: Verstappen yeniden zirvede, McLaren'den çifte podyum, Red Bull şampiyon!

2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken, Red Bull Markalar Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

2023 Japonya GP: Verstappen yeniden zirvede, McLaren'den çifte podyum, Red Bull şampiyon!

2023 Formula 1 takımlar şampiyonu Red Bull Racing oldu!

Red Bull Racing, Max Verstappen'in galibiyete uzandığı Japonya Grand Prix'sinin ardından 2023 F1 takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

2023 Formula 1 takımlar şampiyonu Red Bull Racing oldu!
Bir sonraki yarışta görüşmek üzere...
Yarış sonrası röportajları Motorsport.com Türkiye'den takip etmeye devam edebilirsiniz.
Yarışın tamamlanmasıyla biz de burada canlı anlatımı noktalıyoruz. Kazanan, şampiyon olan ve podyuma çıkan takım ve pilotların taraftarlarını tebrik ederiz.
 
 
AlphaTauri'de Lawson ve Tsunoda 11 ve 12. olarak puanı kaçırırken yarışı tamamlayabilen son isimler Zhou, Hulkenberg ve Magnussen oluyorlar.
Günün pilotu, ilk podyumunu alan Piastri seçiliyor.
Gerilemekten kurtulamayan Aston Martin'de Alonso 8. olurken Alpine Ocon ve Gasly ile son puanların sahibi oluyor
Tek pit stopla, çift pit stop yapanlara direnemeyen George Russell ancak 7. oluyor.
Podyumun hemen arkasında Charles Leclerc 4. olurken onu Lewis Hamilton ve Carlos Sainz takip ettiler.
Gerçekten öyle değil mi ama? 16 yarışta15 zafer...
Verstappen, takımının inanılmaz bir iş çıkardığını, inanılmaz bir sezon geçirdiklerini söyleyerek takımının şampiyonluğunu kutluyor
Çaylak Oscar Piastri 3. olarak McLaren'e çifte podyumu kazandırıyor ve kendisinin F1'deki ilk podyumunu alıyor!
Norris 2. olarak bu sezonki 4. podyumunu alıyor!!!
Serhan Acar'ın zamanında söylediği gibi Red Bull, 6. kez takımlar şampiyonu oluyor!
Max Verstappen, 2023 Japonya GP'de zafere ulaşıyor!!!
Bakalım yetiştirebilecek mi? :)))
Verstappen zafere, Red Bull şampiyonluğa gidiyor
Serhan Acar şampiyonlukları anlatmaya başladığına göre son tur başladı demektir :)
Burada şampiyonluğunu ilan edemeyecek ancak Katar'da bunu yapması büyük bir ihtimal haline geldi
Bu arada yarışın en hızlı turu Verstappen'de. Red Bull pilotu 26 puanla şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.
Sainz, Hamilton'ın DRS aralığına girmeyi başardı.
Hamilton, Russell ile boşuna zaman kaybettiklerini söylüyor. Pek de haksız sayılmaz
Sainz Hamilton'ı yakalamak istiyor ancak benzer hızdaki araçların birbirlerini geçmesi burada o kadar kolay olmayabilir
Norris bu sezon 4. podyumunu alırken Piastri ilk F1 podyumunu alacak
Verstappen Norris farkı 19 sn. McLaren'ler rahat bir şekilde çifte podyuma gidiyor
Son 3 tur...
 
Ama çok geç.... Sainz Russell'ı geçerek 6. sıraya yükseliyor
Mercedes Hamilton'dan Russell'a DRS vermesini istiyor
Russell'ı sıradaki avlayacak isim Sainz.
Ve ilk viraja girerken Russell, Hamilton'ın geçmesine izin verdi
Russell'a Hamilton'a yer vermesi gerektiği söylenince Russell buna direnmek istedi ancak bunun bir "talimat" olduğu bilgisi kendisine verildi.
Russell Hamilton'a direnirken, Sainz Hamilton'a karşı atak fırsatı bulabilir!
Leclerc'in Russell'ı geçişi aklandı. İnceleme gelmedi
Russell'ın tek pit stopu kendilerine pahalıya patladı gibi
Onların hemen arkasında son yarışın galibi Sainz var.
Bu arada Hamilton da Russell'ı yakaladı. Takımdan birbirlerine yeteri kadar yer bırakmaları istendi
Leclerc'in Russell'ı geçişi, pist dışına çıkarak avantaj sağlamış olabileceği gerekçesiyle not edildi
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