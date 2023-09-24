Canlı anlatım: Japonya GP
2023 Japonya GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
2023 Japonya GP: Verstappen yeniden zirvede, McLaren'den çifte podyum, Red Bull şampiyon!
2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken, Red Bull Markalar Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.
2023 Formula 1 takımlar şampiyonu Red Bull Racing oldu!
Red Bull Racing, Max Verstappen'in galibiyete uzandığı Japonya Grand Prix'sinin ardından 2023 F1 takımlar şampiyonluğunu garantiledi.
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