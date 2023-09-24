2023 Japonya GP: Verstappen yeniden zirvede, McLaren'dan çifte podyum, Red Bull şampiyon!

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda yarış bugün koşuldu.

Türkiye ve Avrupa'daki F1 takipçilerinin Pazar uykularından feragat etmelerine neden olan bu yarış öncesinde Max Verstappen pole pozisyonundaydı, gridde onun arkasında McLaren'lar yer alıyordu: Oscar Piastri ikinci, Lando Norris üçüncü cepteydi.

Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü sıradaydı. Üçüncü çizgiyi Sergio Perez ve Carlos Sainz oluşturdu. Dördüncü çizgide ise Mercedes pilotları vardı.

Tüm hafta sonu olduğu gibi, yarış gününde de Suzuka'da hava güneşli ve sıcaktı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Yarış raporu

Formasyon turunun da sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 53 turluk yarış başladı. Yarışın muhtemelen en kritik bölümlerinden birisi starttı zira Verstappen ikinci virajı önde döndüğü anda kendi yarışını koşabilecekti.

Yarış çizgisinden kalkan Verstappen ilk cepten fena bir start almadı ama McLaren'lar da iyi bir çekiş yakalamıştı ve Piastri neredeyse Verstappen ile yan yana gelmek üzereydi.

Hollandalı pilot, hemen sağa doğru kapanarak Piastri'nin önünü kapadı, dışarıdan ise Norris geliyordu. Piastri içeride, Verstappen ortada, Norris ise dış çizgideydi. Hollandalı pilot yine de önde kalmayı başardı.

İkinci sıradan başlayan Piastri ise iç çizgide Verstappen'in arkasında kalınca dışarıda daha iyi bir çizgiye olan takım arkadaşı Norris'e geçildi. Ferrari'ler iyi kalktılar ve ilk virajı 4 ve 5. sıralarda döndüler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Onların arkasında ise bolca temas yaşandı. İlk olarak Lewis Hamilton ile Sergio Perez ilk viraja gelinirken temas yaşadılar.

Daha da arkalarda ise Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Alexander Albon ve Logan Sargeant gibi isimler ilk viraja gelirken fazla yakınlaştılar ve bolca karbon fiber havaya uçtu.

Bu temaslar sonucu ilk viraja fazlasıyla parça yayıldığından güvenlik aracı çıktı. Bottas, Zhou, Ocon, Albon, Sargeant ve Perez ilk virajda yaşanan temaslar sonucu pite geldiler. Aracında ufak bir hasar olabileceğini söyleyen Hamilton ise yoluna devam etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, collides with Alex Albon, Williams FW45, as Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, squeezes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on to the grass and Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Güvenlik aracının arkasında ise Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Liam Lawson, Yuki Tsunoda ilk 10'u oluştu.

4. turun sonunda yarış yeniden başlarken, ilk 10 aynı şekilde yoluna devam etti. Arkalarda ise Logan Sargeant, Valtteri Bottas'a 11. virajda çarparak Fin pilota spin attırdı. Beş tur içerisinde ikinci kez temas yaşayan Bottas, pite gelerek yarışı bıraktı. Sargeant ise kazaya neden olduğundan 5 saniye zaman cezası aldı.

5. tura geldiğimizde Mercedes sürücüleri 7. sıra için mücadele etmeye başladılar. İlk olarak Russell takım arkadaşının önüne geçse de sonrasında Hamilton yeniden 7. sırasını geri aldı.

7. tura geldiğimizde DRS açıldı, Verstappen ön tarafta çoktan 2.5 saniyelik bir fark yakalamış ve DRS mesafesinden çıkmıştı. Norris ise takım arkadaşının 2.5 saniye kadar önünde ilerliyordu.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk turdaki temasın ardından pite gelerek ön kanadını değiştiren Perez 18. sırada yarışını götürüyordu ve kendisine güvenlik aracı kurallarını ihlal ettiği için 5 saniye zaman aldı.

12. turda yarışa yumuşak lastikle başlayan Fernando Alonso pite gelerek sert lastiğe geçti. Onun dışında ilk 10'daki herkes yarışa orta hamurla başlamıştı ve yolunda devam etti.

Aynı tur içerisinde Sergio Perez bir kez daha olaya karıştı. Güvenlik aracından sonraki turlarda 12. sıraya kadar yükselen Perez, Magnussen'e 11. virajda oldukça iyimser bir atak yaptı ve Danimarkalı pilota çarparak ona spin attırdı.

İki pilot da bu temas sonrası hasar aldılar ve pite gelmek zorunda kaldılar. Perez bu temastan sonra yine ceza aldı ve aracındaki hasar yüzünden de yarışı bıraktı. Meksikalı pilotun 15 turluk yarışı oldukça dağınık ve temas doluydu.

Bu temas nedeniyle piste saçılan karbonfiber parçalarını toplamak için sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi ve Piastri, sanal güvenlik aracı altında pite geldi. Onun dışında herkes yoluna devam etti ve 15. turda normal yarış temposuna dönüldü.

16. turda Lewis Hamilton dışarı taştığı ufak bir an yaşadı, bu da onun olan Russell'a geçiş şansı tanıdı. İki Mercedes pilotu yine pist üstünde yakınlaştılar ama Hamilton, -biraz da sert bir savunmayla- yine önde kalmayı başardı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

17. turda hem Verstappen hem de Hamilton pite geldi. Bundan bir tur sonra Norris ve Leclerc'in de içeri geldiğini gördük.

Sonraki turlarda diğer pit-stop'ların da tamamlanmasıyla Verstappen yeniden liderliğe yükseldi. Bu noktada sadece Russell pite gelmemişti ve yarışa başladığı orta hamur lastiklerle yoluna devam ediyordu. Kendisi tek-pit stop yapmayı deneyecekti ve pite gelmediğinden ikinci sıradaydı.

İngiliz pilot da 25. turda pite geldi ve sert lastiğe geçti. Böylelikle sanal güvenlik aracı arkasında pite gelen Piastri, yeniden ikinci sıraya çıkmış oldu. Norris ise üçüncü sıradaydı.

Norris yine de pist üstünde takım arkadaşından daha hızlıydı ve Piastri'nin arkasına gelmişti, takım da iki pilotunun yerini değiştirdi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

30. tura geldiğimizde Verstappen 13 saniyelik bir farkla liderdi, Norris ise takım arkadaşının 3 saniye kadar ikinciydi.

Dördüncü sıradaki Leclerc, yavaş yavaş Piastri ile arasındaki farkı eritmeye başlamıştı. Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso ve Tsunoda ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

35. turda ilk 6'daki ikinci pit-stop'lar başladı. Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri ve Verstappen pite gelirken, Sainz dışarıda kaldı. Bu durum İspanyol pilotun rakiplerine bolca zaman kaybetmesine ve 7. sıraya gerilemesine neden oldu.

Böylelikle ikinci pit-stop'ların ardından Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz ilk 7'si oluştu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a pit stop Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

15. tur civarında yarışı bırakan Perez ise enteresan bir şekilde aracına yeniden bindi ve 40. turda yeniden yarışa katıldı ve Magnussen temasından aldığı 5 saniyelik cezası bir sonraki yarışa aktarılmasın diye bu cezayı çekerek 1 turun ardından yeniden pite geldi.

Ön tarafta ise Perez'in takım arkadaşı Verstappen çok rahattı. İkinci pit-stop'ların ardından damalı bayrağa kadar hatasız sürüşüne devam eden Verstappen, Honda'nın evinde zafere ulaştı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı harika yöneten ve ekranlarımıza neredeyse hiç gelmeyen Verstappen, 53 turluk yarışın her anında yarışı kontrol ediyordu.

Verstappen böylelikle bu sezonki 13. zaferini alırken, Red Bull ise Markalar Şampiyonluğu'nu ilan etti!

Altıncı kez şampiyonluğa uzanan Red Bull takımı, güç ünitelerini kullandığı ve teknik yardım aldığı Honda'nın evinde şampiyonluğunu ilan etti.

Bitime 6 yarış kala şampiyon olan Red Bull, bu alandaki rekoru da kırdı ve en erken şampiyon olan takım oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Harika bir hafta sonu geçiren McLaren'da Lando Norris ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü oldu ve takım iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu.

Norris üst üste 2. kez podyumda yer alırken, Piastri ise kariyerinin ilk F1 podyumuna çıkmış oldu. Ferrari'de Charles Leclerc dördüncüydü.

Mercedes'te Lewis Hamilton ilk 5'i tamamlarken, son yarışın galibi Carlos Sainz altıncı sırada finiş gördü. Tek pit-stop stratejisini deneyen Russell ise damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Hafta sonu boyunca zorlanan Aston Martin'de Fernando Alonso günü 8. sırada tamamladı, son puanları ise Alpine ikilisi kaptı.

Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri pilotları ilk 10'un hemen dışında yer aldılar: Lawson on birinci, yerel kahraman Tsunoda ise on ikinciydi.

Guanyu Zhou, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayan diğer isimler oldular. Starttaki temasta ve yarışın ilerleyen bölümlerinde araçlarına hasar alan Bottas, Sargeant, Albon, Stroll ve Perez ise yarışı bitiremedi.

Yarış sonucu: