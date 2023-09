2023 Japonya GP: Verstappen yeniden zirvede, McLaren'dan çifte podyum, Red Bull şampiyon!

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda yarış bugün koşuldu.

Türkiye ve Avrupa'daki F1 takipçilerinin Pazar uykularından feragat etmelerine neden olan bu yarış öncesinde Max Verstappen pole pozisyonundaydı, gridde onun arkasında McLaren'lar yer alıyordu: Oscar Piastri ikinci, Lando Norris üçüncü cepteydi.

Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü sıradaydı. Üçüncü çizgiyi Sergio Perez ve Carlos Sainz oluşturdu. Dördüncü çizgide ise Mercedes pilotları vardı.

Tüm hafta sonu olduğu gibi, yarış gününde de Suzuka'da hava güneşli ve sıcaktı.

Formasyon turunun da sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 53 turluk yarış başladı. Yarışın muhtemelen en kritik bölümlerinden birisi starttı zira Verstappen ikinci virajı önde döndüğü anda kendi yarışını koşabilecekti.

Yarış çizgisinden kalkan Verstappen ilk cepten fena bir start almadı ama McLaren'lar da iyi bir çekiş yakalamıştı ve Piastri neredeyse Verstappen ile yan yana gelmek üzereydi.

Hollandalı pilot, hemen sağa doğru kapanarak Piastri'nin önünü kapadı, dışarıdan ise Norris geliyordu. Piastri içeride, Verstappen ortada, Norris ise dış çizgideydi. Hollandalı pilot yine de önde kalmayı başardı.

İkinci sıradan başlayan Piastri ise iç çizgide Verstappen'in arkasında kalınca dışarıda daha iyi bir çizgiye olan takım arkadaşı Norris'e geçildi. Ferrari'ler iyi kalktılar ve ilk virajı 4 ve 5. sıralarda döndüler.

Onların arkasında ise bolca temas yaşandı. İlk olarak Lewis Hamilton ile Sergio Perez ilk viraja gelinirken temas yaşadılar.

Daha da arkalarda ise Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Alexander Albon ve Logan Sargeant gibi isimler ilk viraja gelirken fazla yakınlaştılar ve bolca karbon fiber havaya uçtu.

Bu temaslar sonucu ilk viraja fazlasıyla parça yayıldığından güvenlik aracı çıktı. Bottas, Zhou, Ocon, Albon, Sargeant ve Perez ilk virajda yaşanan temaslar sonucu pite geldiler. Aracında ufak bir hasar olabileceğini söyleyen Hamilton ise yoluna devam etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, collides with Alex Albon, Williams FW45, as Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, squeezes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on to the grass and Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images