2023 Formula 1 takımlar şampiyonu Red Bull Racing oldu!

Geçen yıl 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu kazanan Red Bull Racing, bu sezona fırtına gibi başlamış ve Singapur'a kadarki tüm yarışları kazanmıştı.

Arka arkaya yarış kazanma rekorunu eline geçiren Avusturyalı ekibin bu serisi Singapur'da son buldu. Fakat özellikle Verstappen'in topladığı puanlar, Red Bull'u takımlar şampiyonluğuna çok yaklaştırdı.

Verstappen, bugün gerçekleştirilen Japonya Grand Prix'sini baskın bir performansla kazandı ve yarışın en hızlı turunu da attı. Sergio Perez damalı bayrağı göremese de, Verstappen'in aldığı 26 puan, Avusturyalı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterliydi.

Sonuç olarak Red Bull, 2023 F1 sezonunun bitimine altı yarış kala 2023 Formula 1 Takımlar Şampiyonluğu'nu ilan etti.

Bu, Red Bull'un F1'deki altıncı takımlar şampiyonluğu olurken, arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğunu işaret etti.

Ayrıca bu şampiyonluk, Red Bull'un motor partneri Honda'nın evinde geldiği için ayrı bir önem de taşıyor.

Verstappen ise galibiyetlerine yenisini eklemesine rağmen sürücüler şampiyonluğunu resmi olarak ilan edemedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images