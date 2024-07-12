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WRC Letonya Rallisi

Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

Ogier, bir keşif kazası nedeniyle Polonya'daki yarışı kaçırdıktan sonra Letonya'da Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönecek.

Tom Howard
Tom Howard
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier ve yardımcı pilot Vincent Landais, geçtiğimiz ay Polonya Rallisi öncesinde trafik kazası geçirdiler.

Ogier, bir yol aracıyla kafa kafaya çarpışmasının ardından bir geceyi hastanede geçirdikten sonra boyunluk takılarak taburcu edildi.

Ogier eve döndükten sonra daha fazla sağlık kontrolünden geçti ve perşembe günü Goodwood Festival of Speed'de Sebastien Ogier versiyonu GR Yaris yol aracının direksiyonuna geri döndü.

Fransız sürücünün önümüzdeki hafta Letonya'da yapılacak olan yarış için geri dönüp dönmeyeceği belli değildi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Ancak Toyota Ogier ve yardımcı pilot Landais'nin yarışmaya uygun olduğunu doğruladı.

Ogier, "Polonya'daki hazırlıklarımız sırasında olanlar oldukça talihsizdi."

"Şimdi biraz dinlendikten ve sağlık ekibimden aldığım yardımlardan sonra oldukça hızlı bir şekilde iyileşebildim. Letonya'da geri dönmeyi dört gözle bekliyorum."

"Yeni bir rallinin zorluğu genellikle sevdiğim bir şeydir ve bu etkinliği programımıza eklememizin nedenlerinden biri de budur."

"Bizim için hedef, Polonya'yı kaçırdıktan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışmak olacak; ancak her zaman yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Toyota, WRC'nin Letonya'ya ilk ziyareti için tam zamanlı pilotlar Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta ile Rovanpera'yı içeren dört araçlık bir kadro oluşturacak.

Hyundai'nin şampiyona lideri Thierry Neuville, Ott Tanak ve Esapekka Lappi ile temsil edildiği toplam 10 Rally1 aracı katılacak. M-Sport ise Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ve ev sahibi kahraman Martins Sesks için üç Ford Puma ile katılacak.

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