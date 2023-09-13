M-Sport'un WRC Rally1 programını durdurmaya niyeti yok

Takımın WRC'deki geleceği geçtiğimiz hafta sonu Akropolis Rallisi'nde, Fransız medyasında sürücü Pierre-Louis Loubet ile yapılan ve takımın gelecek yıl Rally1'de yer almayabileceğini öne süren bir röportajın yayınlanmasının ardından sorgulanmaya başlandı. Makale o zamandan beri 'sahte haber' olarak etiketlendi ve kaldırıldı.

M-Sport, Wilson'ın talihsizlikler ve dayanıklılık sorunlarıyla dolu 'korkunç bir yıl' olduğunu kabul ettiği zorlu bir 2023 sezonu geçirdi. Ancak ekip gelecekte WRC'nin en üst kademesinde yarışmaya kararlı ve Wilson zirveye dönmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

Ford ekibi, Ott Tanak'ın Şubat ayında İsveç Rallisi'nde elde ettiği zafer sayesinde geçen sezonki toplam zafer sayısını yakaladı.

Wilson, Autosport'a verdiği demeçte, "En üst seviyede kalmanın bir yolunu bulmak için elimizden geleni yapacağız."

"Harika bir ekibimiz ve harika bir aracımız var. Bu yıl korkunç bir yıl geçirdik ve nedenini bilmiyorum. Sanırım herkesin böyle aksaklıkları oluyor."

"Formula 1'e ve Williams'ın ve McLaren'in nerede olduğuna bakmanız yeterli. Olmamız gereken yere geri dönmek için tüm kaynaklar hâlâ mevcut." dedi.

Şu anda Toyota ve Hyundai'ye kıyasla daha az kaynağa sahip bir yarı-iş takımı olarak rekabet etmek, her yıl bütçeleri güvence altına almak için zorluklar getiriyor. Ancak M-Sport 1997'den beri rallinin en üst kademesinde her zaman var oldu.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Geçen yıl Rally1 aracının piyasaya sürülmesi, FIA'nın maliyetlerin amaçlanan hedefi çok aştığını açıkça kabul etmesiyle birlikte bu zorluğu daha da arttırdı. Dünya motor sporları yönetim organı bu rakamı azaltmanın yollarını araştırıyor.

M-Sport'un temel iş modeli müşterilere araç satmaya dayanıyor. Şu anda sadece iki Rally1 aracı sattı ve bunlardan sadece biri Jourdan Serderidis gibi aktif bir yarışmacıya satıldı.

Takımın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara yanıt veren M-Sport takım patronu Richard Millener şunları ekledi: "Pierre-Louis'nin gazeteciyle konuştuğunu sanmıyorum, kafamı karıştıran da bu."

"Bu kadar dramatik bir şey için planımız yok. Bence kaldırılmış olması haberin kesinlikle gerçek olmadığını gösteriyor. Bağlamından koparılmıştı ve umarım bunu örtbas etmeyi başarmışızdır."

"Her yıl devam etmek için bütçe bulma konusunda zorluklar yaşandığı inkar edilemez ancak şu anda kesinlikle durma konusunda bir tartışma yok."

"Kesinlikle Malcolm'un da benim de durmaya niyetimiz yok. Ralli ekibi için 100 kişi istihdam ediyoruz ve burada olduğumuzdan emin olmak için her türlü çabayı göstereceğiz."

"Evet, gelecek yılın sürücü kadrolarını bilmiyoruz ve şu anda hedefimiz Ott'u [Tanak] takımda tutmak. Bu da önemli bir girişim, ancak elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için yolumuza devam edeceğiz."