WEC 2021 katılımcılarını açıklarken, Glickenhaus ilk sürücülerini duyurdu

Perşembe günü açıklanan katılımcı listesinde yeni “Hiper Araç” sınıfına ait sadece 5 araç yer alıyor. Bunların 2’si Glickenhaus 007 LMH araçları olmak üzere diğer 3’ün 2’si Toyota’nın yeni GR010 Hibrit araçları ve sonuncusuysa önceden Rebellion R-13 ismiyle bilinen Signatech tarafından yarıştırılan Alpine A480 LMP1 aracı olacak. Alpine’in sürücüsüyse Andre Negrao olacak.

WEC’in yeni döneminde gridde kendi aracıyla yarışması beklenen ByKolles’in ise giriş listesinde adı görünmüyor.

Diğer katılımcılar ise 11 LMP2 aracı (biri hariç hepsi Oreca 07), 4 GTE Pro aracı (ikişer fabrika Porsche ve Ferrari aracı) ve 13 GTE Am araçları olacak.

Glickenhaus ilk sezonunda "büyük bir isimle" yarışacağı sözünü verdi

Eski IndyCar yarışçısı Briscoe geçtiğimiz sezon Wayne Taylor Racing’in IMSA takımındaki koltuğunu kaybettikten sonra Glickenhaus’a katılma kararı almıştı. Menezes ise önceki 2 sezonda Rebellion Raing’le LMP1 sınıfında yarışıyordu.

Henüz diğer sürücülerini duyurmayan Glickenhaus’un kurucusu Jim Glickenhaus takımın ilk tam WEC sezonu için “herkesi şaşırtacak büyük bir ismin” sürücü olarak duyurulacağını söylemişti. Aralarında rezerv sürücü de olmak üzere diğer 5 sürücünün gelecek haftanın sonunda duyurulması bekleniyor.

Toyota ise geçtiğimiz hafta GR010 hiper aracının tanıtımıyla birlikte 6 fabrika sürücüsünün de takımla devam edeceğini açıklamıştı.

WRT, LMP2'ye yükseliyor

Geçtiğimiz sene Audi GT3 aracıyla hem Nürburgring hem de Spa 24 Saat’i kazanan Belçikalı WRT takımı ise LMP2 sınıfında yarışacak.

WRT’nin tek Oreco 07 aracının 1. Sürücüsünün ise eski Formula E sürücüsü Robin Frijins olacağı açıklandı.

Takım patronu Vincent Vosse bu konuda, “Robin 2015’ten beri WRT’yle yarışıyor ve onu tek koltuklu serilerden aldığımızda ilk sezonunda Blancpain GT serisinin galibi oldu.”

“Saf yeteneğe sahip, aracın içinde çok sakin ve hata yapmıyor, dolayısıyla LMP2’ye uyum sağlamakta hiç zorlanmayacaktır.” dedi.

Geçtiğimiz senenin LMP2 şampiyonu United Autosports da tek araçla yarışacak ve bu aracın sürücüleri 2019/20 şampiyonları Filipe Albuquerque ve Phil Hanson ile İsviçre’den Fabio Scherer olacak.

LMP2’deki Oreca harici tek araç ARC Bratislava takımının Ligier JS P217’si olacak.

LMP2 sınıfındaki 11 katılımın 5’i, yeni sürücü dizilimi sınıfının bir parçası olarak FIA kategorisine göre 1 adet bronz sürücü içerecek.

Aston Martin Aralık ayının sonunda doğru GTE Pro sınıfından ayrılacağını duyurduktan sonra bu sınıfta sadece Porsche ve Ferrari’nin ikişer aracı bulunacak.

Bu haftanın başında Ferrari, Daniel Serra’nın Davide Rigon’un yerini alacağını açıklarken; geçtiğimiz sene Porsche, eski LMP1 yarışçısı Neel Jani’nin Michael Christensen’in yerine yarışacağını duyurdu.

Aston Martin fabrika takımı da GTE Am sınıfında yarışacak

GTE Am sınıfı ise 11 araçtan 13 araca çıkarken, yeni katılımlardan biri de GTE Pro sınıfından ayrılan Aston Martin’in fabrika takımı olacak.

Prodrive tafarından yürütülen takımın Vantage GTE’sinin sürücülerinden biri Paul Dalla Lana olacak. Açıklanan katılımcılar arasından Japon D’station Racing adı altında yarışan 2 TF Sport aracı da Vantage GTE olacak.

Ferrari GTE Am’da 5 araçla yarışacağını duyururken, Porsche de bu sezon GTE Am sınıfında yarışmaya yeni hak kazanan 5 911 RSR-19'la yarışacağını açıkladı.

Project 1 Racing ve Proton Competition da ikişer araç yarıştırırken; eskiden Gulf Racing UK ismini taşıyan GR Racing, tek araçla yarışacak.