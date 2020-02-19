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WEC / Son dakika

Aston Martin 2020/21'de hiper araç serisinde yarışmayacak

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Aston Martin 2020/21'de hiper araç serisinde yarışmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Şub 2020 09:32

Aston Martin, 2020/21 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda hypercar klasmanının ilk senesinde kendi Valkyrie yol aracından esinlenen yarış aracı ile yer almayacaklarını açıkladı.

Çarşamba günü yaptıkları açıklamada İngiliz marka spor araba yarışlarının en üst noktasına dönüş fikrini, IMSA'nın yeni jenerasyon LMDh araçlarının WEC'in 2021/22 sezonunda yarışabilmesinin önünü açan açıklama sonrasında, askıya aldığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada "Aston Martin an itibariyle ilerideki prototip klasmanına katılma üzerine olan fikrini askıya almıştır. Aston Martin her iki organizasyon ile gelecekteki katılım üzerine doğru bir yol bulmak için çalışmaya hazırdır." sözlerine yer verildi.

Böylece Toyota 2020/21 sezonunun prototip klasmanı için tek büyük üretici olarak gridde yer alırken, yanında Glickenhaus ve ByKolles gibi daha küçük takımlar Japon üreticiyle mücadele edecek.

Peugeot ise WEC'in 2022/23 sezonunda geri dönmeyi anlıyor ancak Fransız üreticinin hiper araç kurallarına göre veya LMDh kurallarına göre bir araç üreteceği belirli değil. 

Aston Martin CEO'su Andy Palmer şunları söyledi: "Aston Martin'in Le Mans 24 Saat'te genel klasmanda kazanma isteği azalmamış durumda, ancak spora girişimiz konusunda geçen sene katılmaya karar verdiğimizde ortada olmayan bazı değişiklikler oldu ve bunları değerlendirmek zorundayız.

"Aston Martin Valkyrie ile WEC ve Le Mans'a katılırken aynı kafada üreticiler ile benzer araçlarla rekabet edeceğimiz düşüncesine kapılmıştık. Şu an ise durum değişti ve an itibariyle bizim için her şeyi durdurup opsiyonlarımızı tekrardan düşünmek bizim için daha mantıklı."

Aston'ın yaptığı bu açıklama hiper araç projesi konusunda aylardır resim açıklama yapmamasından sonra geldi, marka program hakkında geçen seneki Silverstone WEC yarışından beri bir açıklama yapmamıştı.

Yapılan açıklamada aynı zamanda Aston'ın asıl konsantrasyonunun "hem GT yarışları hem de tekli koltuk yarışlarının en üst noktasındaki aktiviteleri" olduğunu söyledi. Bu demeç de Aston Martin hisselerinin Kanadalı Lawrence Stroll tarafından satın alınıp Racing Point takımının 2021 itibariyle Aston Martin F1 olarak adının değişeceği haberinden sonra yapıldı.

Aynı zamanda bu açıklamayla beraber Aston'ın WEC GTE Pro klasmanında ve Vantage modeli ile katıldıkları GT3 yarışlarına olan bağlılığının hiper araç planlarını askıya almak ile bir bağlantısının olmadığını da göstermiş oldu.

Aston Martin Racing Başkanı David King şunları söyledi: "GT yarışlarında en yakın rakiplerimizle mücadele etmek çok mantıklı. Vantage araçları spor arabalar kategorisinde tüm dünyada yapılan motor sporları organizasyonlarında bazı yarışların galibi oluyor ve umarım bu böyle devam eder."

#95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim

#95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim

Photo by: JEP / Motorsport Images

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