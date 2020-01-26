IMSA ve ACO, 2022 için Prototip serisi kurallarını birleştirdiğini açıkladı

Alınan karar sonucunda, Daytona ve Sebring'de yarışan IMSA prototipleri Le Mans'ın 2022'de yapılacak olan yarışında yer alma şansı bulacak, WEC'te ise bu durum 2021/22 sezonunda, Eylül 2021'den itibaren geçerli olacak.

Ancak Le Mans Hiper Araç klasmanında yarışacak araçların, IMSA'nın yeni LMDh araçlarıyla aynı seviyede ve performansta olup olmayacağı konusunda bir açıklamada bulunulmadı.

ACO ve IMSA'nın ortak yaptığı açıklamada şunlardan bahsedildi: "Araçlar birbirlerinin yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilecek, daha açık olmak gerekirse ACO'nun Le Mans Hiper araçları ve IMSA'nın geliştirdiği DPi 2.0 araçları birbirlerine paralel bir çizgide ilerleyecek."

Yapılan bu birleşim sonucunda LMDh araçları:

ACO ve IMSA'da ortak bulunan şasi dizaynından etkilenecek, Le Mans Hiper Araç ve LMP2 şasilerinin temeli kullanılacak ve an itibariyle LMP2 üreticilerinin dört tanesi tarafından üretilecek: Dallara, Ligier, Multimatic ve Oreca. Bu şasi aynı zamanda yeni nesil LMP2 araçlarında da kullanılacak.

Araçlar ortak olarak, arka aksta bulunan hibrit KERS sistemini kullanacak.

Aracın silüeti ve dizaynı modifiye edilebilecek, şasi markanın veya üreticinin stiline göre değiştirilebilecek ki bu durum aracın motor gücünü sağlamasına yarayacak.

LMDh çözümü ile ilgili detaylı bilgiler Mart'ta yapılacak olan Sebring 12 Saat yarışı hafta sonunda aktarılacak, ki bu sene de pist WEC ile aynı hafta sonunda paylaşılacak.

Fillon açıklamasında şunları söyledi: "Bugün yapılan açıklama, gelecekte yapılabilecek ortak bir dayanıklılık yarışının temellerini oluşturuyor. İki organizasyon tarafından yapılan bu birleşme dayanıklılık yarışı için mükemmel bir başarı hikayesi."

"Üreticiler artık iki şampiyonanın en üst kategorisinde yarışma şansı elde edecek, FIA WEC ve IMSA WeatherTech Şampiyonası. Yaptığımız bu uzun vadeli spor ve pazarlama vizyonunun ne kadar fırsat kapısı açacağını anlatmaya kelimeler yetmez."

France ise şunları söyledi: "Babam Bill France Sr., Daytona Uluslararası Yarış Pisti'ne ilk Daytona Continental yarış aracını 1962'de getirmişti. Tüm Dünyadaki sürücüleri, takımları ve üreticileri buraya getirmek istiyordu."

"Bugün ACO, IMSA ve üreticilerin bir araya gelmesi ve açıklamayı yapması, babamın vizyonunu bir adım öteye taşıdı."

WEC patronu Gerard Neveu ise açıklamasında şunları söyledi: "Bugünün kazananı kesinlikle dayanıklılık yarışları oldu, pek çok ek katılımcının en üst seviyede Atlantik'in iki yakasında da yarışmasına bir kapı açılmış oldu."

"İki yönetim organı, vizyonları ve işbirliği ruhu nedeniyle tebrik edilmeli. Le Mans Hiper Araç ile beraber Le Mans veya Daytona'da birlikte yarışan yeni LMDh otomobilleri, dünyadaki dayanıklılık yarışı hayranlarının izlemesi için heyecan verici olacak.”

IMSA Başkanı John Doonan ise şu ifadeleri kullandı: “IMSA'nın 51. sezonunun öncesinde gelecekteki yarış taraftarları bugünü IMSA, ACO ve yarış araçları dünyası için en önemli günlerden biri olarak sayacak."

"En üst seviye prototip yarışı için ortak bir platformun oluşması, yaptırım organları, üreticilerimiz ve en önemlisi her yerde bulunan yarış taraftarları için büyük bir hedef olmuştu, ve bunu gurur verici bir şekilde söyleyebilirim ki biz bunu başardık."

"ACO ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı çok minnettarız, üreticilerimizle olan açık fikir alışverişi bugün tanıttığımız LMDh platformunun oluşmasında büyük bir rol oynadı."

Motor sporları camiasında ise yapılan bu açıklamaya farklı tepkiler geldi.

Cadillac Racing Direktörü Mark Kent şunları söyledi: "Cadillac, IMSA ve ACO'nun prototip yarışlarının en üst seviyesi konusunda yaptıkları bu işbirliğinde iki tarafı da kutlar.

"2017'de tanıtılan Cadillac DPi-V.R modeliyle beraber Kuzey Amerika'daki IMSA Serisinde büyük başarı elde ettik ve bu başarı formülünü gelecekteki global dayanıklılık yarışlarında da göstermeyi umuyoruz.

"Konu ile ilgili daha fazla detaya sahip olduğumuzda, katılımın markamızın gelecekteki vizyonuna uyup uymadığı konusunda durumu inceleme altına alacağız."

McLaren CEO'su Zak Brown ise konu hakkında şu tweeti attı: "IMSA ve ACO'dan gelen haberler küresel otomobil yarışları için çok pozitif haberler. Daha iyi yarış kalitesi ve dolayısıyla hayranlar için daha iyi eğlence yaratmak amacıyla yapılan harika vizyon ve işbirliği. Spor Araç serisi için yeni bir çağ başlıyor."

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille konu hakkında şunları söyledi: "Yeni alınan bu karar konusunda çok mutluyum, ki bu karar şüphesiz FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı geliştirecektir."

"Tabii ki de bu proje FIA WEC'e daha çok üretici ve katılımcı getirecektir. FIA'nın güvenilir partnerimiz ACO ile beraber bu yeni klasmanı destekleyeceğini biliyoruz."

Çeviri: Efe Kahya