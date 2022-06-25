Pol Espargaro, Hollanda GP'sinden çekildi

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Geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'deki ilk antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından kaburgalarından sakatlanan İspanyol sürücü, yarışta ise durumunun kötüye gitmesinin ardından garaja dönmüştü.

Assen'de daha iyi olmayı umut eden ancak Cuma gününü 19. sırada tamamlayabilen Espargaro, beklediğinden çok daha fazla acı çektiğini ve hafta sonuna devam edip edemeyeceğinden emin olmadığını söylemişti.

Cuma gecesi tedaviden geçen ve sağlık durumunda önemli bir iyileşme göremeyen Espargaro, hafta sonunun kalanından çekilme kararı aldı.

Honda, Espargaro'nun Ağustos'taki Britanya GP'sine kadar toparlanmasını umuyor.

Takımdan yapılan açıklamada, "Repsol Honda Takımı'ndan Pol Espargaro, Sachsenring'de aldığı yaralar nedeniyle Hollanda GP'sinin geri kalanında yer almayacak.

"Almanya GP'si ilk antrenman seansında yaptığı kazanın ardından sakatlanan Espargaro, toparlanabilmek ve Hollanda GP'sine katılabilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı."

"Ancak Cuma günü 2. antrenman seansının ardından Espargaro halen yoğun bir acı ve rahatsızlık içindeydi."

”Sonuç olarak, bir MotoGP motosikletiyle yarışamayacak durumda olduğunu hisseden Espargaro, Assen'de hafta sonuna devam etmemeyi tercih etti."

"Repsol Honda, yaz arasının ardından tamamen iyileşmiş bir Pol Espargaro'yu Silverstone'da piste çıkarmayı dört gözde bekliyor."

"Stefan Bradl, Hollanda GP'sinde Repsol Honda ile yarışmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma günü konuşan Espargaro, kaburgalarının etrafındaki kaslarda oluşan hasarın kendisine ciddi sırt problemleri yaşattığını, Almanya GP'sinin ardından yataktan kalmakta bile zorlandığını ve Sachsenring yarışından sonra hissettiği acının en yoğun sebebinin bu olduğunu açıklamıştı.

Espargaro'nun sezon sonunda Repsol Honda'dan ayrılması ve geçmişte uzun süre mücadele ettiği Tech3 KTM'ye geri dönmesi bekleniyor.

2020 dünya şampiyonu Joan Mir'in Espargaro'nun yerine Repsol Honda koltuğuna oturması, Alex Rins'in ise takımdan ayrılacağı açıklanan Alex Marquez'in yerine LCR Honda'ya gitmesi bekleniyor.