Espargaro, kaburga sakatlığından dolayı antrenman turlarında nefes almakta zorlanmış

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Espargaro, geçtiğimiz hafta sonu Almanya GP'nin 1. antrenman seansında ağır bir kaza yaptı ve sol kaburgalarından sakatlandı.

Fabrika Honda sürücüsü, Sachsenring'deki yarışın son bölümlerinde garajına gelerek yarıştan çekilmek zorunda kaldı çünkü kaburgalarında büyük acı hissediyordu. İspanyol sürücü, bu hafta sonu Assen'de kaburgalarının daha iyi olacağını düşünüyordu.

Espargaro için Hollanda hafta sonu iyi bir ilk antrenman seansı ile başlasa da kaburgasındaki sorunlar zeminin kurumaya başladığı ikinci antrenman seansında geri döndü.

İspanyol sürücü, cumartesi günkü seanslar öncesinde tedavi olacak ve daha iyi sürüp süremeyeceğini görecek. Espargaro, sakatlığından dolayı hızlı süremediği sürece "yarışmanın bir mantığı olmadığını" kabul ediyor.

Cuma gününü 19. sırada tamamlayan Espargaro, şunları söyledi: ""Burada çok daha iyi olmayı bekliyordum. İlk antrenman seansında ıslak lastikleri taktık ve iyi hissettim."

"Hızlıydım, sabah seansında üçüncüydüm. Öğlen seansında ise zemin kurumaya başladı ve yumuşak lastikleri taktık. Pistteki koşullar zorlayıcıydı. Zorlamaya başladım ve hemen kaburgalarımın fazlasıyla acımaya başladığını hissettim. Sonrasında sırtım da [ağrımaya başladı]."

"Kaburgalarımı koruyan bütün sırt kaslarım kasıldı ve sonrasında karınım da oldukça sertleşti. Sırtımda inanılmaz bir kasılma yaşandım."

"Bazen nefes almakta zorlandım ve seans sonrasında konuşmakta da zorlanıyordum."

"Durum zorlayıcıydı. Sırtımda böyle büyük bir kasılma yaşanmasını beklemiyordum ve bu kadar kötü hissetmeyi de beklemiyordum."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani şimdi ödem azaltıcı tedaviler göreceğim ve bunun nasıl etkisi olacağını, sürüp süremeyeceğimi göreceğim. Hızlı süremiyorsam ve iyi bir performans sergileyemiyorsam, sürmenin bir mantığı yok."

Espagraro, geçtiğimiz pazartesi günü, Sachsenring'deki yarıştan sonra sakatlığından dolayı yatağından bile kalkamadığını söylemişti ancak çarşamba ve perşembe günleri daha iyi hissettiğini ifade etmişti.