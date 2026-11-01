MotoGP Malezya GP

Miller: "Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor"

MotoGP'nin Katar GP planlarına sert tepki gösteren Jack Miller, çoğu pilotun yarışmak istemediğini ve ciddi güvenlik endişeleri yaşadıklarını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 17:30

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Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Asif Zubairi

Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik risklerine rağmen MotoGP yönetiminin 6-8 Kasım tarihlerinde Lusail'de düzenlenmesi planlanan Katar Grand Prix'sini iptal etmeme kararı, sürücülerin ve takımların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili sessizliğini bozarak padoğun ortak tepkisini dile getiren Toprak’ın takım arkadaşı Jack Miller, griddeki 22 sürücüden 19'unun Katar'a gitmek istemediğini net bir dille ifade etti. Organizatörlerin finansal ve sportif yaptırım tehditlerine dikkat çeken Miller, takımların ve personelin can güvenliği konusunda yönetimin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

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Jack Miller, şu ifadeleri kullandı: "Ben gitmek istemiyorum, tıpkı diğer herkes gibi. Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor, ben de böyle çoğunluğa böyle bir düşünce hakimken yarışın düzenlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikrimizi son derece net bir şekilde dile getirdik, artık neler olacağını göreceğiz.”

“Sürücüler olarak kenetlendik, elimizdeki tüm kozları kullanarak çabaladık. Bu mücadeleyi sadece kendimiz için değil, şampiyonada çalışan diğer tüm insanlar için de veriyoruz. Padoğun yarısıyla konuşsanız kimsenin gitmek istemediğini görürsünüz.”

“Neden gitmek zorunda olduğumuzu gerçekten anlamıyorum. Katar'ı seviyorum, şu an kendi içlerinde güvendeler ama asıl sorun çevre ülkelerde yaşananlar. Etrafta bu kadar büyük bir belirsizlik varken küresel bir organizasyon düzenlemek akıl kârı değil.”

“Biz saat 10.55'te piste çıkıp yarışacağımızı kimseden saklamıyoruz. Yerimiz de saatimiz de belli. Eğer birileri bunu fırsat bilip ses getirmek isterse yapabilir.”

“Dediğim gibi, gitmek istemiyorum ve kafamda hâlâ gitmiş değilim. Niyetimizi açıkça ortaya koyduk. Umarım mantıklı bir karar verilir.”

Jack Miller, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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