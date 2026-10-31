MotoGP Malezya GP

MotoGP’de Katar krizi büyüyor: Yarışa katılmayan sürücüler sezonun kalanından men edilebilir!

ABD-İran gerilimi gölgesindeki Katar GP'sine gitmek istemeyen sürücüler, yarışa katılmamaları halinde sezonun kalanından men edilme riskiyle karşı karşıya.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 31 Eki 2026 13:46

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Pedro Acosta, Red Bull KTM

Fotoğraf: Honda Racing

Orta Doğu’daki jeopolitik kriz ve ABD-İran gerilimi nedeniyle 6-8 Kasım tarihlerine ertelenen Katar Grand Prix’si öncesinde padoktaki karmaşa devam ediyor.

Yönetimin Orta Doğu'daki yarışları düzenlemesini desteklemeyen bazı sürücüler basına verdiği demeçlerde rahatsızıklarını dile getirmiş, kendi aralarında iki kez toplantı yaparak oy birliğiyle itirazlarını duyurmuşlardı.

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Güvenlik gerekçesiyle Lusail pistine gitmek istemeyen ve aralarında toplantı yapan sürücü grubuna karşı MotoGP yönetiminin son derece sert yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Motorsport İspanya’dan Oriol Puigdemont’un haberinde yer alan bilgilere göre, sakatlık haricinde geçerli bir mazeret sunmadan Katar GP'sine katılmayan sürücüler, sezonun son iki ayağı olan Portekiz ve Valensiya yarışlarından men edilme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Organizatörler, Katar'ın gerekli güvenlik önlemlerini aldığını belirterek yarışın yapılması gerektiğini savunuyor.

Yarış başlangıcı, 2025 Katar GP

Fotoğraf: Tech3 Racing

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