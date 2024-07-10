Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

Gresini sürücüsü Marquez bu yıl son şampiyon Francesco Bagnaia ve Pramac sürücüsü Jorge Martin ile birlikte MotoGP'nin 'büyük üçlü' grubunun bir parçası oldu ve üçlü Le Mans ve Catalunya'da podyuma çıktı.

Ancak Marquez geçen yılki GP23'ünde giderek daha da zorlanırken, Bastianini son yarışlarda fabrika Desmosedici ile kendisine güçlü bir tehdit oluşturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Almanya GP'sinde podyuma çıktıktan sonra İspanyol sürücü son üç yarışta Bastianini'ye 61-52 fark attı.

Şu anda İtalyan sürücünün sadece 11 puan önünde üçüncü sırada yer alan 31 yaşındaki pilot, hedefinin Bagnaia ve Martin'i şampiyonluk için avlamak yerine yerini sağlamlaştırmak olduğunu söylüyor.

"Sezonun bu ilk bölümü iyiydi. Tabii ki aşırı iyi diyemem çünkü bazı hatalar yaptık, ama sonuç olarak şampiyonada üçüncüyüz."

"Şampiyonada ilk üç sırada yer almak iyi bir hedef olabilir çünkü Enea'yı geride tutmak kolay olmayacak. O hızlı bir sürücü."

"Mücadeleye devam edeceğiz ve Martin ve Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Onlar bizden biraz daha hızlılar."

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in Gresini ile Ducati'ye adaptasyonu olağanüstü oldu ve altı kez MotoGP şampiyonu ilk dokuz yarış hafta sonunda dört podyum elde etti.

Bununla birlikte, özellikle Portekiz'de Bagnaia ile teması ve Amerika GP'sinde liderlikten düşmesi gibi bazı hataları da oldu.

Tek turdaki hızı da değişkendi ve ilk dört sıraya girebilecek hıza sahipken birkaç kez Q1'de elendi. Jerez'deki pole pozisyonuna rağmen Sachsenring'den sonra ortalama sıralama pozisyonu sadece 7.4 oldu.

Gresini ve Ducati ile şimdiye kadarki yılını değerlendirmesi istenen Marquez, kendisine 10 üzerinden 8 verirken, sürekli olarak ön sıralarda mücadele etmek için sıralamalarda daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini söyledi.

"10 üzerinden 8 verirdim çünkü sezona iyi bir başlangıç yaptık ama birkaç hatamız da oldu; özellikle Austin ve ardından Assen'deki sprint yarışı. Burada iki büyük hatamız vardı, geri kalanlar kabul edilebilir."

"Sezonun ikinci bölümünde üzerinde çalışmamız gereken tek şey tamamen iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışmak. Tüm hafta sonlarında bazı olumsuzluklar yaşanabilir."

"Hafta sonları boyunca biraz tutarsızdık. Bunu Le Mans'ta ve farklı yarışlarda gördük. Hafta sonlarında biraz daha sabit performans bulmamız ve cumartesi günlerini iyileştirmeye çalışmamız gerekiyor."