Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''
Podyuma çıkma başarısı göstermesine rağmen Acosta, 2024 yılında şu ana kadar gösterdiği performanstan pek memnun değil.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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