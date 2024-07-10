Acosta: ''Bu seneki performansımdan pek memnun değilim''

KTM'in genç yeteneği Pedro Acosta , MotoGP'de geçirdiği çaylak sezonunun yarısında kendisine 10 puan üzerinden 4.5 puan verdiğini söyledi.

Tech3 GasGas sürücüsü Acosta, yılın başında MotoGP'ye harika bir başlangıç yaptı. KTM takım arkadaşlarını geride bırakarak sadece ikinci yarışında Portimao'da podyuma çıktı. Austin'de podyuma bir kez daha çıkması, onun nesilde bir kez görülebilecek bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Ancak 20 yaşındaki sürücü için son birkaç hafta oldukça zorlu geçmişti. Bunun nedeni, RC16'nın kısmen güncellemeden eksik kalması nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalmasıydı. Acosta'nın rakiplerinden geri kalmasının sebeplerinden biri ise Le Mans ve Assen'de yarıştan çekilmesi dışında Barselona'daki yarışı da 13. sırada tamamlamasıydı.

Acosta'nın genel olarak iyi bir iş çıkardığı görülse de, şampiyonada hâlâ altıncı olduğu ve KTM fabrika takımının sürücüsü Brad Binder'dan iki puan önde olduğu göz önüne alındığında, İspanyol sürücü şu ana kadar elde ettiği sonuçlardan 'yeterince memnun değil'.

Bunun üzerine konuşan Acosta, ''Ortalamaya bakmalıyız. Gerçekçi olmalıyız. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik fakat daha kötüsünü de yapabilirdik.''

''Ben de batırdım. Le Mans'ta ve geçen hafta Assen'de kaza yaptım. Barselona'da da kaza yapıp 13. oldum. Kaç puan alabilirdim bilmiyorum. Bu Sachsenring'de yeni bir sorundu.''

''Bu puanları üçle çarparsanız, bu çok fazla puan anlamına geliyor. Sanırım Marc Marquez'in 166 puanı var. Bu kaybettiğimiz puanlardan çok daha fazla.''

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Yaptığımız işte daha iyi olduğumuz bir Avusturya takımıyla büyümüş olmak, bana her zaman daha iyi olacağımızı düşündürüyor. Bahaneler aramıyorum. Çözüm arıyorum. Bu nedenle, kendime 10 puan üzerinden 4.5 puan veriyorum.'' dedi.

Pedro Acosta'nın, Marc Marquez'in rekorunu kırarak MotoGP'deki en genç sürücü unvanını almak için Almanya GP'de zafere ulaşması son şansıydı. Tech3 GasGas sürücüsü, mayıs ayında 20 yaşına girdi ve geçen Pazar günü 20 yaşının 43 gününü doldurdu. Marquez ise ilk kez yarış kazandığı 2013 Austin'de 20 yaşındaydı ve 20 yaşının 63 gününü doldurmuştu. Böylece Acosta, gelecek ay Britanya Grand Prix'sinde Marquez'in rekorunu geride bırakacaktı.

Acosta bunun olumlu bir şey olduğunu ve Marquez'in rekorunu kırma konusundaki sorulardan artık kaçmayacağını söylüyor.

Acosta, ''Böylesi daha iyi. Siz, (medya) bana bu konuda daha fazla zorluk yaşatmazsınız. Sizler bu gibi sorunlarda biraz fazla soru soruyorsunuz.'' dedi.