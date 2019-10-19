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Moto2 / Motegi / Son dakika

Marquez, kardeşinin harika kurtarışından etkilenmiş

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Marquez, kardeşinin harika kurtarışından etkilenmiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Eki 2019 12:00

MotoGP şampiyonu Marc Marquez, kardeşi Alex’in Motegi’deki Moto2 antrenmanlarında yaptığı kurtarıştan çok etkilendiğini ve bunun hayatta bir kez yapılabileceğini söyledi.

Moto2 sezonunu lider götüren Alex Marquez, Motegi’de ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında son virajda motosikletinin arka tarafını kaybedip havalandı.

Ancak genç Marquez, vücudu tamamen motosikletin sol tarafında kalmasına rağmen zor da olsa motosikletine tutunmayı başardı ve ayaklarıyla zeminden destek alarak düşmemeyi başardı. İspanyol sürücü start düzlüğünün ortasına kadar yavaşlayarak ilerledi ve pit duvarının yanında durarak tekrar motosikletine bindi ve yoluna devam etti.

Yaptığı kurtarışlarla ünlü olan Marc Marquez ise kardeşinin bu “akrobatik” hareketlerini övdü.

“Benim kurtarışlarımı geride bıraktı. Eğer ben bunu geçen sene yapsaydım omzum çıkardı.”

“Bunu 50 kez izledim ve izlemekten yorulmadım. Bu gibi şeyler hayatta bir kez gerçekleşir. Bu, muhtemel bir sakatlanmayı önledi. O anda kaskın altındaki panikleyen suratı görmek isterdim.” dedi.

 

En yakın rakibi Augusto Fernandez’in 40 puan önünde yer alan Marquez, Motegi’deki Moto2 sıralama turlarında dördüncü sırada yer aldı.

Marc Marquez sözlerine şöyle devam etti: “Bu kurtarış, sadece çok konsantre olduğunuzda yapabileceğiniz bir kurtarış. Alex şu anda şampiyonada çok önemli bir noktada, bu yüzden tamamen konsantre olmuş durumda. Çünkü şampiyonluğu kazanmak istiyor.”

“O çok şanslı. Ama kurtarış için değil, bunu iyi bir şekilde kameraya aldıkları için şanslı. Tüm kariyeri boyunca bu videoya sahip olacak.” dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont

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Seri MotoGP , Moto2
Etkinlik Motegi
Alt-etkinlik FP3
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Editör Valentin Khorounzhiy

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