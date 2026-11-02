MotoGP Malezya GP

Marc Marquez: “Katar’a mümkün olan en son anda gideceğim”

Malezya GP zaferiyle şampiyonluğa yaklaşan Marc Marquez, Orta Doğu’daki güvenlik riskleri nedeniyle Katar’a son ana kadar gitmeyeceğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 14:40

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Malezya Grand Prix'sini kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Marc Marquez, MotoGP takvimindeki bir sonraki durak olan Katar yarışı öncesinde yaşanan güvenlik krizine dair konuştu.

Bölgede tırmanan gerilim nedeniyle Yamaha'nın Katar'dan çekilme kararı alması ve pilotların organizasyona tepki göstermesi üzerine İspanyol şampiyon, Lusail'e ancak cuma günkü antrenman seansından hemen önce varacak şekilde en geç perşembe akşamı gideceğini duyurdu.

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Marquez, basının Karat GP hakkında sorduğu soruya şu yanıtı verdi: "Önce İspanya’ya döneceğim ve Katar’a mümkün olan en son anda, yani perşembe akşamı gideceğim.”

“Bu süreçte ve yaşananlarla ilgili olarak şu aşamada sessiz kalmayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih ediyorum."

Ducati takım patronu Davide Tardozzi ise durumla ilgili şunları söyledi: "Açıkçası yaşananlar konusunda hiçbir endişem yok. Organizatörlerin bize verdiği bilgiler doğrultusunda her şeyin tamamen güvenli olduğunu biliyoruz.”

“Pilotların Dorna ve Liberty yetkililerinden talep ettiği tüm güvenceler, bizzat Katar’a gidip süreci yöneten Carlos Ezpeleta tarafından sağlandı. Şu an için kendimizi güvende hissediyoruz. Katar halkı bu yarışı izlemeyi hak ediyor ve biz de oraya gideceğiz.”

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

“Sürücülerin kendi aralarında ne konuştuğunu detaylıca bilemeyiz çünkü bunlar özel görüşmeler. Ancak sürücüler doğrudan takımlarıyla sözleşmelidir, bu nedenle taleplerini organizatörlere değil takımlara iletirler.”

“Organizatörler de gerekli güvenlik teminatlarını takımlara verir, biz de pilotlarımıza aktarırız. İzlenmesi gereken doğru prosedür budur."

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- Motorsport.com Ekibi

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