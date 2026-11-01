MotoGP Malezya GP

Resmi: Yamaha, Katar GP’ye katılmayacağını açıkladı!

Yamaha, Orta Doğu'daki güvenlik riskleri nedeniyle Katar Grand Prix'sine katılmayacağını açıklayarak yaşanan krizde büyük bir hamleye imza attı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 10:55

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

MotoGP'de gelecek hafta düzenlenmesi planlanan Katar Grand Prix'si üzerindeki belirsizlik, Japon üretici Yamaha'nın yarıştan çekilme kararıyla doruk noktasına ulaştı.

Şirket genelinde uygulanan lojistik kısıtlamaları gerekçe gösteren Yamaha Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller ve Augusto Fernandez'in Lusail'deki yarışta piste çıkmayacağını duyurdu.

Japon hükümetinin Katar'a yönelik seyahat uyarılarının ardından alınan bu bağımsız karar, padoğun geri kalanında büyük bir yankı uyandırdı. Organizatörlerin yarışa katılmayan pilotlara ağır finansal ve sportif yaptırımlar uygulama tehditlerine rağmen geri adım atmayan Yamaha, Portekiz GP'sinde piste dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Katar GP'sinden çekilme kararına ilişkin Yamaha'dan yapılan resmî açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Orta Doğu'daki mevcut duruma yönelik yapılan son değerlendirmelerinin ardından Yamaha, şirket genelinde uygulanan seyahat kısıtlamalarını değiştirmek için yeterli bir gerekçe tespit edememiştir.”

“Bu doğrultuda Yamaha, 2026 Katar Grand Prix'sine katılmama yönünde aldığı kararı MotoGP yönetimine iletmiştir.”

“Alınan bu karar, Yamaha'nın şu an için erişilebilir olan mevcut bilgileri kendi değerlendirmesini yansıtmakta olup, MotoGP yönetimini ve etkinlik organizatörleri tarafından uygulamaya konulan tedbirlerden tamamen bağımsızdır.”

“Yamaha, MotoGP şampiyonasına olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmekte ve Portekiz Grand Prix'sinde mücadeleye yeniden geri dönmeyi sabırsızlıkla hedeflemektedir."

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- Motorsport.com Ekibi

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