Ciabatti: "Morbidelli, Pramac için daha gerçekçi bir olasılık"

MotoGP sürücü piyasasında domino taşları harekete geçti ama belki de herkesin beklediği şekilde değil. Marco Bezzecchi'nin diğer her şeyi harekete geçirecek domino taşı olacağı düşünülüyordu, ancak bunun yerine Johann Zarco bu rolü üstlendi.

Fransız sürücü, Honda uydu takımında Alex Rins'ten boşalan yeri alması için Lucio Cecchinello tarafından kendisine yapılan teklifi kabul ederek Ducati ile olan dört yıllık ve Prima Pramac Racing ile olan üç yıllık ilişkisini bozmaya karar verdi.

Borgo Panigale üreticisinden ayrılışının duyurusu Avusturya Grand Prix'sinden kısa bir süre sonra yapıldı. Şimdi üçüncü yıl opsiyonlu iki yıllık fabrika sürücüsü sözleşmesiyle Honda'ya katılmasını resmen onaylayacak bir açıklama bekleniyor.

Fransız sürücü, hâlâ bir şeyler kanıtlayabileceğine inanıyor ve Honda'nın en 'karanlık' döneminden sonra yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olma fikrini bir teşvik olarak görüyor.

Ancak tüm bunlar, Bezzecchi'nin de geleceğiyle ilgili bir karar verdiğini ve bu kararın 14 gün içinde Barselona'daki yarışta açıklanacağını söylediği sırada gerçekleşti. Şu anda tüm göstergeler Mooney VR46'da kalmaya işaret ediyor gibi görünüyor.

Pramac renklerine bir Desmosedici GP'ye binme olasılığı ile, bu yıl büyük bir sıçrama yapmasını ve MotoGP'nin önemli isimlerinden biri haline gelmesini sağlayan takımla çalışmaya devam etme arasında kalan sürücü, 'eski' bir GP23 ile bile kendisine kazanan bir araç sunabileceğine inanan Valentino Rossi'nin baskısına da boyun eğerek ikinci seçeneğe karar vermiş gibi görünüyor.

Bu senaryoda Paolo Campinoti'nin takımından ikinci Desmosedici GP24'e gitmesi kesin gibi görünen bir isim var: O da Franco Morbidelli. İtalyan sürücü, Yamaha'nın gelecek yıl için Alex Rins'i tercih etmesiyle doğru kişi olabilir. Padoktaki herkes kendisinin doğru motosikletle tekrar parlayabileceğine ikna olmuş görünüyor.

Ciabatti, Sky Sport MotoGP mikrofonlarına Frankie'nin şu anda en somut seçenek olabileceğini doğruladı.

Ciabatti, "Bu bir olasılık. Her halükarda istediğimiz bir olasılık. Franco'nun çok rekabetçi bir motosikletle ve 2020'de Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğu yarışları kazanırken bize gösterdiklerini gösterebilecek motivasyonla iyi işler yapabileceğini düşünüyoruz."

"Ancak bu hâlâ üzerinde düşünmemiz gereken bir seçim. Muhtemelen en gerçek olasılık bu, ancak tüm ayrıntıları tamamladığımızda bir şeyleri duyurmayı tercih ediyoruz."

Campinoti de ayrıca İtalyan sürücünün ilginç bir olasılık olabileceği gerçeğini de gizlemedi, ancak kendisi çok fazla şey söylemedi: "Şimdilik Johann'ın yerine geçecek kişiye henüz karar vermedik ama bu zor bir seçim olacak."

"Morbidelli iyi ve ilginç bir seçenek olabilir. Ancak şu an için beklemedeyiz." dedi.