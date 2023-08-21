MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

Dürüst olalım, 2023 sezonu başlarken hiç kimse bu kadar hareketli bir sürücü piyasasıyla karşılaşacağımızı beklemiyordu.

Bunun en büyük sebebi koltuk sayısının azalmasıydı; Suzuki seriden çekilmiş, Alex Rins ve Joan Mir gibi sürücüler fabrika kontratlarıyla Honda'ya katılmış, böylece koltuk sayısını 22'ye inerken iki elit isim de pazar dışında kalmıştı.

Franco Morbidelli'nin beklendiği üzere Yamaha'dan ayrılması her şeyi değiştirdi, nitekim -sıkıntılı da olsa- bir fabrika koltuğu boşa çıkmıştı.

Beklenmedik olan, Alex Rins'in Honda ile sözleşmesini erkenden feshetmesi ve Yamaha ile anlaşarak yeniden bir fabrika takımının bünyesine katılmasıydı.

Rins'in ayrılığının zincirleme reaksiyonu başlatan faktör olduğu söylenebilir, nitekim LCR Honda'da tecrübeli sürücü açığı oluştu.

Bu açık, Pramac Ducati'de geleceği olmadığı iyice görülen Johann Zarco tarafından dolduruldu, iyi bir seçim olduğu söylenebilir.

Reaksiyonun şampiyona üçüncüsü Marco Bezzecchi'nin Pramac Ducati'ye, Franco Morbidelli'nin ise VR46 Ducati'ye geçerek tamamlanması bekleniyordu, ancak söylentilere göre denklemde ciddi bir değişkenle karşı karşıyayız: Bezzecchi'nin takımından ayrılmak istememesi!

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kariyerinin ikinci sezonunda saf hız olarak ne seviyede olduğunu sergilemeyi başaran Bezzecchi'nin güncel Desmosedici ile yarışması isteniyor, nitekim kendisi VR46'da 2022 model bir Desmo ile mücadele etmekte.

Fakat bu noktadaki sorun, sadece dört güncel Desmosedici bulunması ve bunların da fabrika ile Pramac tarafından kullanılması. Dolayısıyla Bezzecchi için takım değişikliği mecburi.

Bu konuyu akıl hocası Valentino Rossi ile değerlendiren Bezzecchi'nin VR46'da kalması büyük ihtimal, nitekim hem kendisi, hem de Rossi takım değiştirmenin zorluklarını iyi bilen isimler.

Dolayısıyla karşımızda boş bir Pramac Ducati koltuğu bulunmakta, daha doğrusu herkesin ağzını sulandıran güncel bir Desmosedici.

İlk akla gelen ihtimal Morbidelli'nin bu koltuğa oturacağı, fakat bu ihtimali uzak görenlerin sayısı az değil.

Bunun en büyük sebebi, bir zamanlar şampiyona ikincisi olacak kadar yetenekli bir sürücü konumundaki Morbidelli'nin geçirdiği sakatlıklardan sonra güçten bir hayli düşmesi. Bu sezon performans olarak Fabio Quartararo'ya daha yakın, ancak bunun sebebi istikrar.

Dahası, Pramac uzun süredir bir genç yetenek ve bir tecrübeli sürücü kombinasyonunu tercih ediyor; örneğin Jack Miller-Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia-Jack Miller ve şimdi de Jorge Martin-Johann Zarco.

Burada gördüğümüz tüm tecrübeli isimlerin ortak özelliği, hiçbirinin o dönemde fabrika takımı görmemiş olmaları, Morbidelli ise iki senesini Yamaha'da geçirmiş ve tavanını üç aşağı beş yukarı gördüğümüz bir isim.

Tüm bu sebeplerden ötürü Morbidelli'yi denklemin bir parçası olarak görmeyen birçok isim var, bu durumda dediğimiz gibi güncel bir Desmosedici boşta kalacak.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Peki ya Ducati gerçekten Marc Marquez'e yönelir mi?

Boş bir Desmosedici var dendiğinde herkesin aklına iki isim gelmekte: Repsol Honda'nın şampiyon ikilisi Marc Marquez ve Joan Mir.

Honda ile altı şampiyonluğa ve sayısız rekora imza atan Marquez artık mutlu değil, bu ortada. Kendisinin sakatlık döneminden Honda'ya vefa borcu var mı var, fakat takımda 11. senesini geçiren bir ismin daha farklı düşünmesi beklenebilir.

Joan Mir ise Marquez'den de mutsuz, kendisi yalnızca Portekiz GP'sinden puan alabildi ve o zamandan beri sıfır çekmekte, üstelik sürekli düşmekte.

Öyle ki, kısa süre önce bir açıklama yapan Mir emekliliği dahi düşünmüş vaziyette.

Bu iki sürücüden en az birisinin kısa vadede Repsol Honda'dan ayrılması şaşırtıcı olmaz, üstelik artık yerlerini doldurabilecek bir Johann Zarco varken.

Birçok takımın önceliği doğal olarak Marquez olurdu, ancak birkaç hafta önce Mir'in de Ducati ile görüştüğü iddia edilmişti.

Ducati her fırsatta Marquez ile hiç görüşmediklerini belirtiyor, ancak bu tür sorular çoğunlukla fabrika takımını ilgilendirmekteydi.

Uzun lafın kısası, önümüzdeki günlerde Marquez cephesinin olası bir Pramac koltuğu için nabız yokladığını görmek şaşırtmaz.