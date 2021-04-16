Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / 16-18 Nisan Yarış Programı
GENEL / Motorsport.com açıklamaları / Motorsport.com haberler

Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Konunun editoryal yanını güçlendiren, İtalya'nın önde gelen motosiklet yayınlarından birisi.

Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı

Londra, 16 Nisan 2021 - Motorsport Network'ün İtalyan kolu olan Motorsport Network İtalya, ülkenin önde gelen motosiklet yayınlarından biri olan GPOne.com'un kısa süre önce satın alınmasıyla motosiklet meraklılarına ve sektöre sunduğu seçenekleri genişletti.

Bu satın alma, taraftar kitlesinin ve iki tekerlekli araçlara olan ilginin güçlü olduğu Avrupa'nın en büyük pazarlarından birinde Motorsport Network'ün motosiklet konusunda etkisini artırıyor. Ağ, toplu olarak, MotoGP, World Superbike ve Autosport.comMotorsport.com ve yeni edinilen GPOne.com'da diğer motosiklet içeriklerinde önemli trafik ve erişim oluşturuyor.

Motorsport Network’ün aylık 56 milyon kullanıcısı, GPOne’ın kurucusu Paolo Scalera ve ekibinin getireceği 30 yıllık deneyimden yararlanacak. Scalera, hem bir azınlık hissedarı olarak kalıyor hem de Motorsport Network ekibine katılarak yayının Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni rolünü sürdürüyor. Uzun süredir devam eden uzmanlığı ve motosiklet endüstrisindeki mükemmel uyumu ile GPOne, en son haberlere anında erişimini sürdürecek.

Ağ, hem önceden var olan yayınların yerelleştirilmiş sürümleri aracılığıyla uluslararası düzeyde, hem de kullanıcılarına sunulan içerik aracılığıyla sunduklarını artırdığından GPOne’ın satın alınması, Motorsport Network’ün mevcut büyüme planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Yeni yayınlar, yazılı ortam aracılığıyla farklı motor sporları disiplinlerini tanıtmak üzere izleyicilere ek içerik ve daha fazla bilgi ve eğlence getiriyor.

Bununla birlikte, Motorsport Network'ün motosiklet içeriğindeki artış yeni yayınlarla sınırlı kalmayacak. Pandeminin ardından dünya açılmaya başladıkça ve seyirciler piste dönmek istedikçe, Motorsport Network’ün çevirimiçi bilet platformu MotorsportTickets.com aracılığıyla sunulanları artırma planları var.

Motorsport Network Operasyon Direktörü Oliver Ciesla; “Paolo Scalera ve tüm ekibini Motorsport Network'e davet ediyoruz. GPOne ile işbirliğinin bir sonucu olarak, takipçilerimiz, büyüyen bir editör ekibinin uzun süredir devam eden uzmanlığından yararlanacaklar. Motosiklet hayranlarına her zamankinden daha fazla içerik sunabilecek konumda olacağız ve bu tür içerikleri ağımızın tamamında kullanmanın sağladığı sinerjiden keyif alacağız. Reklam ortaklarımız, motosiklet sürücüleri ve hayranlarından oluşan hedef grup da daha fazla erişimden yararlanacak."

Motorsport Network Otomotiv Başkanı Filippo Salza; “GPOne.com ile işbirliği, daha da fazla sayıda motosiklet ve scooter sürücüsüne ulaşma stratejimizin bir parçası. Hem GPOne.com hem de OmniMoto.it, geçmişte takipçilerine sürekli olarak mükemmel editoryal motosiklet içeriği ve videoları sağlıyordu. Yeni biraraya gelen ekibimiz her zaman olduğu gibi motosikletler ve scooterlar hakkında yazmaya devam edecek, ancak içeriğimizi çok daha geniş bir kitleye ulaştıracak."

GPOne.com Direktörü ve Kurucusu Paolo Scalera; “ GPOne.com, hızla ilgili yazmaktan ve bu duyguyu yazılı olarak tasvir etmekten duyduğum sevinçten, bu tür duyguların olduğu yerde var olma ilkesiyle kuruldu. Şimdi, bağımsız bir yayıncı olarak 20 yılın ardından, GPOne.com ile küresel pazarın liderine katılacağım. Bu entegrasyondan elde edilen sinerji, daha hızlı büyümemize ve kullanıcılarımıza daha da iyi içerik sağlayacak iş birliği yapmamıza yardımcı olacak."

paylaşım
yorumlar
16-18 Nisan Yarış Programı

Önceki haber

16-18 Nisan Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik Motorsport.com açıklamaları
Alt-etkinlik Special event
Editör Motorsport Network

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

5s
2
Formula 1

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

21 dk
3
Formula 1

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

9s
4
Formula 1

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

1s
5
Formula 1

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

3s
Son Haberler
Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı
Genl

Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı

5s
16-18 Nisan Yarış Programı
Genl

16-18 Nisan Yarış Programı

20s
Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak
Genl

Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak

15 Nis 2021
Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor
Genl

Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor

13 Nis 2021
Lars Stegelmann, Motorsport Network’e yeni reklam ve strateji şefi olarak katıldı
Genl

Lars Stegelmann, Motorsport Network’e yeni reklam ve strateji şefi olarak katıldı

13 Nis 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Daha fazlası
Motorsport Network
Lars Stegelmann, Motorsport Network’e yeni reklam ve strateji şefi olarak katıldı Motorsport.com açıklamaları
GENEL / Motorsport.com haberler

Lars Stegelmann, Motorsport Network’e yeni reklam ve strateji şefi olarak katıldı

InsideEVs'in Almanya versiyonu da açıldı! Motorsport.com açıklamaları
GENEL / Motorsport.com haberler

InsideEVs'in Almanya versiyonu da açıldı!

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor Haberler
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

Çok Okunanlar Bugün

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeni güncellemelerin hepsi işe yarıyor"

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

Norris: "Ferrari beklediğimizden biraz daha hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ferrari beklediğimizden biraz daha hızlı"

Horner: "Aston'un F1 aero kurallarının değişmesini beklemesi saflık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Aston'un F1 aero kurallarının değişmesini beklemesi saflık"

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"

Son Haberler

Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı

16-18 Nisan Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

16-18 Nisan Yarış Programı

Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak

Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor
Genl GENEL / Haberler

Eski Toro Rosso F1 pilotu Alguersuari, karting ile yarışlara dönmeyi planlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.