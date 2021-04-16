Motorsport Network İtalya, GPOne.com'u satın aldı

Londra, 16 Nisan 2021 - Motorsport Network'ün İtalyan kolu olan Motorsport Network İtalya, ülkenin önde gelen motosiklet yayınlarından biri olan GPOne.com'un kısa süre önce satın alınmasıyla motosiklet meraklılarına ve sektöre sunduğu seçenekleri genişletti.

Bu satın alma, taraftar kitlesinin ve iki tekerlekli araçlara olan ilginin güçlü olduğu Avrupa'nın en büyük pazarlarından birinde Motorsport Network'ün motosiklet konusunda etkisini artırıyor. Ağ, toplu olarak, MotoGP, World Superbike ve Autosport.com, Motorsport.com ve yeni edinilen GPOne.com'da diğer motosiklet içeriklerinde önemli trafik ve erişim oluşturuyor.

Motorsport Network’ün aylık 56 milyon kullanıcısı, GPOne’ın kurucusu Paolo Scalera ve ekibinin getireceği 30 yıllık deneyimden yararlanacak. Scalera, hem bir azınlık hissedarı olarak kalıyor hem de Motorsport Network ekibine katılarak yayının Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni rolünü sürdürüyor. Uzun süredir devam eden uzmanlığı ve motosiklet endüstrisindeki mükemmel uyumu ile GPOne, en son haberlere anında erişimini sürdürecek.

Ağ, hem önceden var olan yayınların yerelleştirilmiş sürümleri aracılığıyla uluslararası düzeyde, hem de kullanıcılarına sunulan içerik aracılığıyla sunduklarını artırdığından GPOne’ın satın alınması, Motorsport Network’ün mevcut büyüme planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Yeni yayınlar, yazılı ortam aracılığıyla farklı motor sporları disiplinlerini tanıtmak üzere izleyicilere ek içerik ve daha fazla bilgi ve eğlence getiriyor.

Bununla birlikte, Motorsport Network'ün motosiklet içeriğindeki artış yeni yayınlarla sınırlı kalmayacak. Pandeminin ardından dünya açılmaya başladıkça ve seyirciler piste dönmek istedikçe, Motorsport Network’ün çevirimiçi bilet platformu MotorsportTickets.com aracılığıyla sunulanları artırma planları var.

Motorsport Network Operasyon Direktörü Oliver Ciesla; “Paolo Scalera ve tüm ekibini Motorsport Network'e davet ediyoruz. GPOne ile işbirliğinin bir sonucu olarak, takipçilerimiz, büyüyen bir editör ekibinin uzun süredir devam eden uzmanlığından yararlanacaklar. Motosiklet hayranlarına her zamankinden daha fazla içerik sunabilecek konumda olacağız ve bu tür içerikleri ağımızın tamamında kullanmanın sağladığı sinerjiden keyif alacağız. Reklam ortaklarımız, motosiklet sürücüleri ve hayranlarından oluşan hedef grup da daha fazla erişimden yararlanacak."

Motorsport Network Otomotiv Başkanı Filippo Salza; “GPOne.com ile işbirliği, daha da fazla sayıda motosiklet ve scooter sürücüsüne ulaşma stratejimizin bir parçası. Hem GPOne.com hem de OmniMoto.it, geçmişte takipçilerine sürekli olarak mükemmel editoryal motosiklet içeriği ve videoları sağlıyordu. Yeni biraraya gelen ekibimiz her zaman olduğu gibi motosikletler ve scooterlar hakkında yazmaya devam edecek, ancak içeriğimizi çok daha geniş bir kitleye ulaştıracak."

GPOne.com Direktörü ve Kurucusu Paolo Scalera; “ GPOne.com, hızla ilgili yazmaktan ve bu duyguyu yazılı olarak tasvir etmekten duyduğum sevinçten, bu tür duyguların olduğu yerde var olma ilkesiyle kuruldu. Şimdi, bağımsız bir yayıncı olarak 20 yılın ardından, GPOne.com ile küresel pazarın liderine katılacağım. Bu entegrasyondan elde edilen sinerji, daha hızlı büyümemize ve kullanıcılarımıza daha da iyi içerik sağlayacak iş birliği yapmamıza yardımcı olacak."