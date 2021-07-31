Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"

Toto Wolff'a göre F1'de olmayı hak eden Belçikalı pilot, Pazar günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşmış ve ikinci Londra E-Prix'sine pole pozisyonundan başlamıştı.

Ancak Vandoorne, güvenlik aracı arkasında pit yolundan geçerek lider olan Lucad di Grassi'ye liderliğini kaybetmişti.

Di Grassi daha sonrasında bu hareketinden ötürü yarıştan diskalifiye edilmiş ve Audi 50.000 euro ceza almıştı.

Vandoorne, di Grassi'nin pit yolundan geçerek önüne geçmesinin ardından biraz kafasının karıştığını ve Audi pilotunun tur yediğini düşündüğünü söyledi.

Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından ise Nissan e.dams pilotu Oliver Rowland, 10. virajda blokaj yaptı ve Vandoorne'a sertçe çarptı. Vandoorne, bu temastan önce 2. sırada yer alıyordu ki di Grassi daha sonra diskalifiye edildiğinden, bu aslında lider olduğu anlamına geliyordu.

Rowland, lastiklerini kitleyerek Vandoorne'a çaprmasının ardından suçu üstlenirken; bu dar virajda Vandoorne'a çizgisini değiştirme şansı vermediği için di Grassi'yi suçladı.

Galibiyeti kaçırdığı yarışın ardından konuşan Vandoorne, di Grassi'nin suçlu olmadığını belirtirken, oldukça kötü hissettiğini ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, oldukça rezalet hissediyorum. Bunu saklayamam, fazlasıyla canım yanıyor. Yarışın lideriydim, her şey kontrol altındaydı."

"Elbette di Grassi'yle yaşananlar biraz kafa karıştırıcıydı ancak bu yaşananların, Oliver'la yaşadığım temasta herhangi bir etkisi yok."

"Oliver'la konuştum ve o bütün suçu üstlendi. Aracın kontrolü altında olmadığını söyledi. O, lastiklerini tamamıyla kitledi ve o virajı asla alamazdı."

"Bugün uçuyordum, atak modlarını almak zorunda olduğumda aramı açabiliyordum ve her şey kontrol altındaydı. Bu fazlasıyla sinir bozucu."

"Takımda suçlanabilecek kimse yok. Bugün pistteki en hızlı kişi olduğumu gösterdik."

Temasın ardından spin atan Vandoorne, geri vitesi seçerek piste geri döndüğünde 16. sıradaydı. Son saniyelerde 10. virajda kaza yapan Sam Bird ve Edoardo Mortara'nın da yardımıyla çizgiyi 12. sırada geçen Vandoorne, sarı bayraklar altında geçiş yaptığından dolayı 5 saniyelik bir zaman cezası aldı ve 15. sıraya geriledi.

Yarışta yaşanan kazalardan dolayı pist parçalarla doluydu. Vandoorne, "çarpışan araç kazalarına benzeyen" bu kazaların seriyi "oldukça amatörce" gösterdiğini dile getirdi ve "Sağda, solda, her yerde parça görmek oldukça amatörce hissettirdi. Her şeyden çok çarpışan arabalar gibiydi." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images