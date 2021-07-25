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Wolff: ''Mercedes FE sürücüleri F1'de olmayı hak ediyor''

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Toto Wolff, Mercedes Formula E sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'in ''Formula 1'de olmayı hak ettiğini'' söyledi.

Wolff: ''Mercedes FE sürücüleri F1'de olmayı hak ediyor''

George Russell'ın gelecek sezon Mercedes'teki boş koltuğa geçeceğinin dedikodularının ardından, Williams'ta bir boş koltuk olacak ve 2019 FIA Formula 2 şampiyonu de Vries'in ismi bu koltukla ilişkilendiriliyor.

Mercedes F1'in yedek pilotu Vandoorne de iyi bir ilişkiye sahip olduğu Williams CEO'su Jost Capito ile tekrar bir araya gelmeye sıcak bakabilir. İkili, 2016'da McLaren Racing'de birlikte çalışmıştı.

Autosport'a konuşan Mercedes Formula 1 patronu Wolff, hem De Vries hem de Vandoorne'un Formula 1'e girebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

De Vries Londra E-Prix'sinde dokuzuncu başlayıp ikinci olurken, Vandoorne ise takım arkadaşı gibi yedi sıra kazandığı yarışı yedinci bitirdi.

Wolff sürücüleri hakkında şu yorumu yaptı: ''İki sürücü de Formula 1'de yarışabilecek yeteneğe, çalışma etiğine ve zekaya sahip.''

''İkisi de en önemli alt serileri kazandılar. Stoffel McLaren'la baş etmesi zor bir dönemde mücadele etti."

''İkisi de Formula 1'de olmayı hak ediyorlar ve umarım tekrar oraya gidebilecekleri yolları bulabilirler.''

Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sürücülerinin gitmesinin takımın çalışmalarına zarar verip vermeyeceği sorulan Wolff şu cevabı verdi: ''Onların Formula E takımımızın bir parçası olmalarından çok mutluyum.''

''Ancak Formula 1'de olma şansı olan bir sürücünün önüne asla geçmem.''

Williams koltuğu hakkındaki spekülasyonlar hakkında Autosport'a konuşan De Vries ise şu açıklamalarda bulundu: ''Bu dedikoduları ben de okudum ve muhtemelen sizin için olduğu kadar benim için de sürpriz oldu.''

''Mercedes ve Formula E'de olmaktan çok mutluyum ve burası benim başarılı olmak istediğim yer.''

''Şu anda uzun vadede ne olacağını ben de bilmiyorum.''

Vandoorne ise McLaren Racing'le birlikte 2016 ve 2017 sezonlarında 16. sırayı aldıktan sonra Formula 1'deki şansını zedelemişti.

Belçikalı sürücü, 2020'de Hamilton'ın COVID-19 kapmasının ardından Sakhir Grand Prix'sinde İngiliz pilotun yerine geçecek kişiydi ancak bu sürüş hakkı en sonunda Russell'a verilmişti.

Vandoorne'a, Mercedes'in ve Wolff'un kendisine bir iyilik borçlu olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu cevabı verdi: ''Dürüst olmak gerekirse bu şekilde düşünmüyorum.''

''Daha önce Formula 1'de bulunma fırsatım oldu. McLaren'la birlikteydim fakat çok iyi koşullara sahip değildik.''

''Benim için bu olması gerekli olan bir zorunluluk değil, Formula 1'de olmam gerekmiyor. Williams'taki koltuk ise aklımdan geçmiyor.''

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