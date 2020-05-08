Formula E
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Röportaj

"Hayalim gelecekte F1 ve Formula E'nin birleşmesi"

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 May 2020 07:27

Jean-Eric Vergne, üreticilerin gelişime odaklanırken teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından daha iyi bir durumun ortaya çıkması için, Formula 1 ve Formula E'nin gelecekte birleşebileceğini düşünüyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm seriler durmuş durumda. Her bir seri, yetkililerden yeşil ışık aldıklarında yarışlara başlamanın yollarını arıyorlar.

Formula E 2019/20 sezonunun ortasında bulunuyor. F1 ise Avustralya'da yaşananların ardından henüz sezona başlayamamış durumda.

F1 2021'de büyük kural değişikliklerine sahne olacaktı ancak yaşananların ardından kural değişiklikleri de 2022'ye ertelenmiş durumda. Bunun dışında 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırının 145 milyon dolara kadar düşürülmesi bekleniyor.

Formula E de benzer sorunlar yaşıyor. Gen2 Evo aracının spora girişi 2021/22 sezonuna ertelendi. Bunun dışında ekim ayından önce başka bir yarış yapılmazsa, gelecek sezonla çakışma olmaması için bu sezon komple iptal edilebilir.

Hem pandemi öncesi hem de pandemi süreci dikkate alındığında, tüm takımların ve üreticilerin sporlarda devam edebilmesi için sürdürülebilir bir iş modeli üretilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz kasım ayında Formula 1, sporu radikal bir şekilde değiştirecek, 2030'a kadar sıfır karbon planını açıklamıştı.

Motorsport Network'ün #thinkingforward serisi kapsamında James Allen ve Jess McFadyen, eski Formula 1 pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne ile röportaj yaptılar.

Vergne, "Bir pilot olarak size, yakın gelecekte Formula E'nin Formula 1'in yerini almasını görmekten mutlu olmayacağımı söyleyebilirim. Ancak Formula E'de birçok üretici olduğu ve Formula 1'de de önemli üreticiler odluğu için, gelecekte bir gün iki serinin birleştiğini görmek istediğimi söyleyebilirim."

"Elektrikli Formula 1 ya da her ne derseniz deyin, bildiğimiz caddelerde ya da biraz daha büyük pistlerde yarışıp, sezonun diğer yarısında ise Brezilya, Abu Dhabi ve Singapur gibi bildiğimiz pistlerde Formula 1 araçları yarışabilir."

"Formula E için 10 yarış, Formula 1 için 10 yarış olacak ve aynı pilotlar yarışacak. Bu harika olurdu. Bunu görmek isterim. Bu olur mu bilmiyorum ancak pilot olarak hayalim bu." dedi.

Sonraki haber
Formula E, Eylül ayına kadar yarış yapamazsa 2020 sezonunu bitirecek

Önceki haber

Formula E, Eylül ayına kadar yarış yapamazsa 2020 sezonunu bitirecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Editör Haydn Cobb

Yarış merkezi

Jakarta ePrix

Jakarta ePrix

5 Haz - 6 Haz
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye, F1 takvimine girme fırsatını değerlendirecek mi?

2
Formula 1

Ferrari, B seçeneği olarak Sainz'ı Ricciardo'ya tercih edebilir!

3
MotoGP

Yarış sonrası kutlamada kariyeri biten yarışçı: Bubba Shobert

4
Formula 1

2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"

5
Formula 1

2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak

Son Videolar

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış 00:00
Formula E

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış

Race at Home Challenge: Yarış özeti 01:57
Formula E

Race at Home Challenge: Yarış özeti

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları 09:11
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri 06:52
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor 00:32
Formula E

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor

Son Haberler

"Hayalim gelecekte F1 ve Formula E'nin birleşmesi"
FE

"Hayalim gelecekte F1 ve Formula E'nin birleşmesi"

Formula E, Eylül ayına kadar yarış yapamazsa 2020 sezonunu bitirecek
FE

Formula E, Eylül ayına kadar yarış yapamazsa 2020 sezonunu bitirecek

Agag: “F1 ve FE sezonlarının devam etme şansı %50”
F1

Agag: “F1 ve FE sezonlarının devam etme şansı %50”

Formula E Race at Home Challenge: Günther üst üste üçüncü defa kazandı!
FE

Formula E Race at Home Challenge: Günther üst üste üçüncü defa kazandı!

Formula E, New York ve Londra yarışlarını iptal etti
FE

Formula E, New York ve Londra yarışlarını iptal etti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.