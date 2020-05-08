"Hayalim gelecekte F1 ve Formula E'nin birleşmesi"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm seriler durmuş durumda. Her bir seri, yetkililerden yeşil ışık aldıklarında yarışlara başlamanın yollarını arıyorlar.

Formula E 2019/20 sezonunun ortasında bulunuyor. F1 ise Avustralya'da yaşananların ardından henüz sezona başlayamamış durumda.

F1 2021'de büyük kural değişikliklerine sahne olacaktı ancak yaşananların ardından kural değişiklikleri de 2022'ye ertelenmiş durumda. Bunun dışında 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırının 145 milyon dolara kadar düşürülmesi bekleniyor.

Formula E de benzer sorunlar yaşıyor. Gen2 Evo aracının spora girişi 2021/22 sezonuna ertelendi. Bunun dışında ekim ayından önce başka bir yarış yapılmazsa, gelecek sezonla çakışma olmaması için bu sezon komple iptal edilebilir.

Hem pandemi öncesi hem de pandemi süreci dikkate alındığında, tüm takımların ve üreticilerin sporlarda devam edebilmesi için sürdürülebilir bir iş modeli üretilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz kasım ayında Formula 1, sporu radikal bir şekilde değiştirecek, 2030'a kadar sıfır karbon planını açıklamıştı.

Motorsport Network'ün #thinkingforward serisi kapsamında James Allen ve Jess McFadyen, eski Formula 1 pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne ile röportaj yaptılar.

Vergne, "Bir pilot olarak size, yakın gelecekte Formula E'nin Formula 1'in yerini almasını görmekten mutlu olmayacağımı söyleyebilirim. Ancak Formula E'de birçok üretici olduğu ve Formula 1'de de önemli üreticiler odluğu için, gelecekte bir gün iki serinin birleştiğini görmek istediğimi söyleyebilirim."

"Elektrikli Formula 1 ya da her ne derseniz deyin, bildiğimiz caddelerde ya da biraz daha büyük pistlerde yarışıp, sezonun diğer yarısında ise Brezilya, Abu Dhabi ve Singapur gibi bildiğimiz pistlerde Formula 1 araçları yarışabilir."

"Formula E için 10 yarış, Formula 1 için 10 yarış olacak ve aynı pilotlar yarışacak. Bu harika olurdu. Bunu görmek isterim. Bu olur mu bilmiyorum ancak pilot olarak hayalim bu." dedi.