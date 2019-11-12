Formula 1 2030'a kadar sıfır karbonlu olmayı planlıyor

Formula 1'in organizatörleri, 2030 yılına kadar atmosferdeki karbon oksitlerin yüzdesindeki artışı azaltmak için iddialı bir plan açıkladı.

Temel hedef dünyanın ilk sıfır karbon salınımlı hibrit içten yanmalı motorlarını geliştirmek olacak.

Bu girişim Formula 1 araçlarını, pist üstü aktivitelerini ve spordaki diğer tüm operasyonları içerecek.

Bu plan, FIA'nın çevresel sürdürülebilirlik uzmanlarının, Formula 1 takımlarının, organizatörlerin ve partnerlerin yoğun çalışması sonucunda ortaya çıktı.

Karbon azaltma projesi, daha sürdürülebilir bir spor olabilmek adına hemen başlayacak.

Formula 1, en yeni otomotiv teknolojileri için bir test alanı olarak kabul ediliyor. Spordaki aerodinamik yenilikler, güvenlik gelişmeler, enerji geri kazanım sistemleri, navigasyon araçları ve kompozit malzemeleri, yol araçlarında ve diğer endüstrilerde kullanılıyor.

Otomotiv teknolojisinin gelişimine önderlik etmek Formula 1'e, bu ilerlemeyi hızlandırmak ve mevcut içten yanmalı motorlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltan ve ortadan kaldıran teknolojileri geliştirmek için küresel bir platform sunuyor. Sonuç olarak hibrit güç üniteler, otomotiv endüstrisinin geleceği için çok önemli bir role sahip.

Gelişmiş yakıtlar ve enerji geri kazanım sistemleriyle birlikte, diğer tüm araçlardan daha az yakıt kullanarak daha fazla güç sağlayan mevcut F1 hibrit güç ünitesi, sıfır karbonlu hibrit güç ünitesi sunmak için çok büyük bir fırsat sunuyor.

F1 araçlarının karbonu ortadan kaldırma planlarına ve pist üstü etkinliklere ek olarak, bu girişimler, F1'in ultra verimli lojistik, seyehat ve % 100 yenilenebilir ofislere, tesislere ve fabrikalara geçmesini sağlayacak eylemleri de kapsayacak.

2025 yılında F1, tüm etkinliklerin sürdürülebilir olmasını istiyor. Bu, tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması, tüm atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüştürmesiyle, etkinliklerde sürdürülebilir malzemelerin kullanılması anlamına geliyor.

Chase Carey, "70 yıllık tarihi boyunca F1, topluma olumlu katkıda bulunan ve karbon emisyonlarıyla mücadeleye yardımcı olan pek çok teknolojiye ve yeniliğe öncülük etti. Takımların önderliğinde çığır açan aerodinamik çözümlerden, fren tasarımlarına kadar pek çok konuda ilerleme kaydeden F1, bugün yollardaki yüz milyonlarca araca fayda sağladı."

"Çok az kişi mevcut F1 hibrit güç ünitesinin dünyadaki en verimli motor olduğunu biliyor. Daha az yakıt kullanarak daha fazla güç sağlıyor ve bundan ötürü karbon miktarı diğer tüm araçlardan daha az. F1, otomotiv endüstrisi için lider olmaya devam edebilmek ve dünyadaki karbon salınımını büyük ölçüde azaltacak ilk 'sıfır karbonlu hibrit içten yanmalı motoru' sunmak için, enerji ve otomotiv sektörleriyle birlikte çalışacak."

"F1'in bu konudaki ilk stratejisini başlatıyoruz ve tüm küresel organizasyonların küresel sorunla mücadelede kilit bir rolü olduğunu kabul ediyoruz. Bugünden itibaren uygulayacağımız eylemlerle karbon üremini azaltacağız ve 2030 yılına kadar bunu sıfıra indirdiğimizden emin olacağız." dedi.

FIA Başkanı Jean Todt, "Küresel çevrenin korunmasına olan bağlılığımız çok önemli. FIA, Formula 1'in bu girişimini memnuniyetle karşılıyor. Yalnızca motor sporlarının geleceğine değil, bir bütün olarak toplama da büyük fayda sağlayacak. 2014 yılında Formula 1'de hibrit güç üniteleri kullanmaya başladı ve bu karar en üst motor sporları kategorisinin gelişiminde kilit bir role sahip oldu. 2021'de yürürlüğe girecek olan Formula 1 kuralları üzerinde çalışma sürecinde de yine aynı ideolojiye sahiptik. Şampiyonadaki takımlar, sürücüler, sayısız F1 hissedarları ve daha da önemlisi milyonlarca taraftarın desteğiyle birlikte Formula 1 ve FIA, tüm bu çalışmayı devam ettirmeyi planlıyor. Böylece motor sporları, çevre odaklı yenilikler için bir laboratuvar haline gelecek." dedi.