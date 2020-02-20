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Formula E / Son dakika

Cassidy Virgin ile FE testine katılacak

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Cassidy Virgin ile FE testine katılacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Kew
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Şub 2020 08:24

Super Formula şampiyonu Nick Cassidy, gelecek ay yapılacak olan Marakeş çaylak testine Envision Virgin Racing ile çıkacak ve ilk defa bir Formula E aracıyla sürüş yapacak.

Yeni Zelandalı pilot Envision Virgin'in Mart 1'de yapılacak testteki sürücü kadrosunu doldurdu, takım daha öncesinde de diğer sürücüsünü Alice Powell olarak açıklamıştı.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Cassidy şunları söyledi: "Formula E'de yapacağım testi iple çekiyorum. Normalde yaptığım olaylardan tamamen farklı o yüzden bir beklentim bulunmamakta.

"Benim için büyük bir öğrenme deneyimi olacak. Yüksek yol tutuşa, yüksek yere basma kuvvetine sahip araçlara alışırım ve şimdi ise bu durumun zıttını deneyeceğim. 

"Önüme gelen bu fırsat konusunda heyecanlıyım ve sporun en iyi takımlarından biriyle yarışacak olmak çok güzel bir his. Bununla beraber mükemmel bir mühendis ile çalışacağım (Stephen Lane) ki kendisiyle Macau'da T-Sport'ta (2014'te) beraber çalışmıştık, bu yarış da kariyerimi başlatan yarış oldu. Benim için çok havalı bir durum."

Envision Virgin yönetim direktörü Sylvain Filippi ise ekledi: "Nick Cassidy inanılmaz bir genç yetenek ve kendisinin Formula E aracımızı test edecek olmasını heyecanla bekliyoruz.

"Kazandığı yarışlar onun yerine kendini konuşturuyor, ancak kendisi aynı zamanda simülatörde, bir Formula E aracı kullanmaya hazır olduğuna emin olmak için çok çalıştı - bu araçta vakit geçirmek için gereken deneyim çok farklı ve eminim ki Nick Marakeş'te, beklentilerimizin üstüne çıkacak."

Cassidy önceki açıklamalarında, gelecekte FE veya global olan FIA WEC gibi kategorilerde yarışmaya sıcak baktığını söylemişti.

Toyota'nın 2020 Super Formula kadrosunda ismi geçmemiş olsa da, daha sonrasında TOM'S takımında kalması için anlaşma görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Cassidy şimdiden SuperGT'de TOM's ile yarışmaya hazır, kendisi Sepang ve Okayama'da yapılan üretici testlerine katıldı.

Bu hafta sonunda ise Cassidy, Marakeş'e hareket etmeden önce Buriram'da yapılacak olan Asya Le Mans Serisi finalinde Eurasia Motorsport takımının Ligier JS P217 aracında yarışacak.

Bu sırada Jaguar, Marakeş'te yapılacak olan çaylak testine Japonya F3 Şampiyonu ve Toyota'nın yeni Super Formula sürücüsü Sacha Fenestraz ile son W Series Şampiyonu Jamie Chadwick kadrosuyla katılacağını açıkladı.

Porsche ise FE test ve gelişim pilotu Thomas Preining'in, IMSA GTLM klasmanında Frederic Makowiecki ile beraber 911 ile yarışacak olması sebebiyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

Audi ise, markanın düzenlediği yarış programı üzerinden takıma simülatör sürücüsü olarak katılan Mattia Drudi'ye şans vereceğini açıkladı.

Drudi'nin yanında ise, Audi ile Nürbürgring 24 Saat yarışını kazanmış olan Güney Afrikalı pilot Kelvin van der Linde Marakeş testine katılacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E , Super Formula
Pilotlar Nick Cassidy
Takımlar DS Virgin Racing
Editör Jamie Klein

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Marakeş ePrix

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