Powell, Virgin ile Formula E testine katılacak

Powell, Salı günü, Marakeş E-Prix'inden sonraki gün 1 Mart'ta yapılacak olan testte Envision Virgin adına piste çıkacağını doğruladı.

"İlk olarak, Formula E araçlarını test etme fırsatı için takıma teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmaz bir deneyim ve özellikle takımın simülatöründe vakit geçirdikten sonra şimdi aracı sürmek için sabırsızlanıyorum."

“D2BD elçisi olarak çalışmam, genç kadın sürücülere ilham vermeme izin veriyor ve bu test daha da yardımcı olacak. Ayrıca takımla birlikte çalışmayı ve onlara yardımcı olmak için testten mümkün olduğunca fazla veri elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Powell, geçen yıl Jamie Chadwick ve Beitske Visser'in arkasında üçüncü olduktan sonra bu yıl W-Series'deki ikinci yılını geçirecek.

Aynı zamanda, FE'nin destek serisi Jaguar I-PACE eTrophy'de yarışıyor ve bu sezonki üç yarışının ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Envision Virgin yöneticisi Sylvain Filippi şunları söyledi: “Alice'i Marakeş testi için takıma çağırmak harika. Zaten elektrikli bir seride yarışan birisi olarak aracın teknik tarafı hakkında büyük bir anlayış getirecek."

“Silverstone'daki simülatörümüzde aracı ve pisti öğrenmek için çok zaman harcadı. Bir takım olarak onu piste çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Alice, genç kadınlar için harika bir rol model ve bu, bir takım olarak tam olarak desteklediğimiz bir şey.”

Envision Virgin, bu hafta test için belirlediği ikinci sürücüyü açıklayacak.

Teste katıldıkları doğrulanan diğer sürücüler Nissan e.dams'ta Jann Mardenborough ve Mitsunori Takaboshi.