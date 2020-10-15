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Formula E / Son dakika

Bird, Jaguar'la ilk Formula E testini gerçekleştirdi

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Bird, Jaguar'la ilk Formula E testini gerçekleştirdi
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Dokuz kez Formula E yarış galibi Sam Bird, yeni takımı Jaguar Racing ile ilk testini gerçekleştirdi.

Eski Mercedes Formula 1 test pilotu Bird şu ana kadarki tüm Formula E yarışlarına katılmış ve hepsinde de Virgin takımı için yarışmıştı ama 2019/20 sezonunun sonunda James Calado’nun yerine Jaguar takımına geçti.

33 yaşındaki Britanyalı, Formula E’ye 2016/17 yılında katılan Jaguar’ın 6. sürücüsü oldu ve ayrıca Formula E’nin 6 sezonunun her birinde yarış kazanan tek pilotu.

Bird, I-Type 5 aracıyla ilk test sürüşünü ise bu hafta Oxfordshire’daki Abingdon havaalanında yaptı ve kamuflajlı aracı yeni takım arkadaşı Mitch Evans’la beraber sürdü.

Bird: “Az önce Jaguar Racing’le ilk test günümü Jaguar I-Type 5 geliştirme aracımızla yaptım. Simülatörde geçen süreden sonra bir Formula E aracını sürmek çok güzeldi.”

“Bu sabah Jaguar tulumlarımı giymekten ve Jaguar için yarışmış inanılmaz sürücülerin izinden gitmekten çok gurur duydum.”

“Mühendislerimle aracın gelişimi hakkında bir süredir konuşuyor ve olanlara yetişmeye çalışıyorum, şimdiden üstüne kurulacak çok güzel bir ilişki temeli kurduk. Birçok yeni isim ve yüz var, ben de onlarla tanışmaktan ve tüm takımı tanımaya çalışmaktan zevk duyuyorum.”

“Mitch ve ben de biraz zaman geçirdik ve ikimiz de takıma daha çok başarı getirmeye hevesliyiz. Önümüzde uzun bir sezon var ama iyi bir başlangıç yaptık ve önümüzdeki ay 7. sezon araç tanıtımı ile Valencia’daki resmi sezon öncesi testi için sabırsızlanıyoruz.”

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Evans, geçtiğimiz sezon Mexico City’deki baskın galibiyetinden sonra şampiyonayı lider götürüyordu ama sezon COVID-19 pandemisi sırasında Berlin’de devam ettirilince 7.'liğe düşmüştü.

Aynı süreçte takımlar şampiyonasında 2. giden Jaguar da 7.'liğe düşerken Audi güç ünitesi müşteri takımı Envision Virgin fabrika takımının 2 sıra üstünde 4.'lüğe yükseldi.

Valencia’da Ricardo Tormo pistindeki sezon öncesi testi 28 Kasım’da başlayacak.

Jaguar aynı zamanda lider otomotiv teknoloji şirketi GKN Automotive’le anlaşmasını uzattı. Bu anlaşma 3 yıl önce başlamıştı ve Jaguar’ın şu anki aracı I-Type 5’in de gelişimine yardım edecekler.

Bu birliktelik aynı zamanda güç ünitesi yönetimiyle de ilgilenecek ve inverter ile elektrik motoru için gelişmiş bir soğutma sistemi geliştirerek sistem verimliliğini arttıracak.

GKN Automotive’den iki yazılım mühendisi ise performansı arttırmak için önümüzdeki sene Jaguar takımına dahil edilecek.

Jaguar takım patronu James Barclay: “Önemli bir teknik partner olarak GKN Automotive’in uzmanlığı ve tesisleri takımın ve I-Type 5’in performansını desteklemede kilit rol oynayacak.” dedi.

Sam Bird, Jaguar

Sam Bird, Jaguar

Photo by: Jaguar

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Sam Bird
Takımlar Jaguar Racing
Editör Matt Kew

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