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2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor

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2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Nis 2020 09:04

Formula 1 CEO'su Chase Carey, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşananların ardından 2020 Formula 1 sezonunda 15 ila 18 yarışlık bir takvim planladıklarını, sezonu yaz mevsiminde başlatma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

2020 Formula 1 sezonunun ilk 10 yarışı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. İptal edilen yarışlar arasına son olarak bu sabah yapılan açıklama ile Fransa GP katılmıştı.

Son çalışmalar kapsamında Avusturya GP'nin 5 Temmuz'da kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi ve padok personel sayısının da kısıtlamalar doğrultusunda az tutulması planlanıyor.

Bu sabah yayınlanan mektupta Chase Carey, sezonun Avrupa'da başlatmayı planladıklarını, ardından Asya, Amerika ve Orta Doğu'ya geçmeyi beklediklerini yazdı.

Avrupa yarışlarının temmuz, ağustos ve eylül aylarında ilk olarak kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi planlanıyor.

Sezonun son yarışlarının ise Bahreyn ve Abu Dhabi olması, o yarışların aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Carey, "Bu sabah haziran ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Fransa GP'nin gerçekleşmeyeceği açıklansa da, biz yaz mevsiminde sezonun başlaması konusunda gittikçe daha emin oluyoruz."

"Yarışlara temmuz ayında Avrupa'da başlamayı, ağustos ve eylül aylarının başında Avrupa'da kalmayı planlıyoruz. İlk yarışı 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapmayı planlıyoruz."

"Eylül, ekim ve kasım aylarında yine Avrupa'da, Asya'da ve Amerika'da yarışlar yapmayı, aralık ayında ise önce Bahreyn'de, ardından geleneksel sezon finalinin gerçekleştirildiği Abu Dhabi'de yarışlar yaparak 15 ila 18 yarış arasında bir sezon planlıyoruz."

"Kesinleşen takvimi mümkün olan en kısa sürede açıklayacağız." dedi.

Carey daha önce de 15 ila 18 yarışlık bir takvim planladıklarını söylemişti. Son açıklaması önceki açıklamalarıyla uyuşuyor ancak bu sefer takvimin nasıl olabileceğine dair daha net bilgiler verilmiş oldu.

F1'in 2020'de Dünya Şampiyonası sayılabilmesi için 3 farklı kıtada en az 8 yarış yapması gerekiyor.

Carey, takvimin ilk yarışlarının seyircisiz geçeceğini ancak senenin ilerleyen dönemlerinde pandeminin etkisini yitirmesinin ardından seyircilerin yarışlara katılmasını umduklarını söyledi.

Carey, "İlk yarışların seyircisiz geçmesini bekliyoruz ancak takvimde ilerledikçe taraftarların etkinliklere katılmalarını umuyoruz."

"Her bir ülkede çalışabilmek için takımlar ve partnerlerimiz için prosedürler gibi birçok sorun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Etkinliklere katılacak herkesin sağlığı ve güvenliği önceliğimiz olacak. Riskleri ve olası sorunları aşabileceğimiz güvenilir prosedürler varsa, ancak o zaman ilerleyeceğiz."

"FIA, takımlar, organizatörler ve diğer önemli partnerlerimiz bu adımlar boyunca bizimle çalışmayı sürdürüyorlar. Onlara inanılmaz derecede zorlu olan bu dönemlerde göstermiş oldukları çaba ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"Aynı dönemde bizleri destekleyen ve aynı zamanda COVID-19'dan etkilenen insanlara yardımcı olmak adına solunum cihazı üretmek için kahramanca çabalayan takımlara da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Carey, son dönemde 10 takım ve FIA ile F1'in geleceğini güvence altına almak için toplantılar yapıyor. 

Takımlar şu anda bütçe sınırını azaltmak için zorluyorlar. Bazıları sporun gelecek senelerde daha sürdürülebilir düzeyde olması için 100 milyon dolar bütçe sınırına düşülmesi gerektiğini destekliyor.

Carey, devam etmekte olan toplantıların ardından uygulayacakları planların Formula 1'i uzun vadede güvence altına alacağını düşünüyor.

Carey, "Düşündüğümüz tüm planlarda değişiklik olabilir çünkü çözmemiz gereken çok fazla sorun var ve virüs nedeniyle hiçbirimiz tam olarak neler olacağını bilmiyoruz."

"Hepimiz dünyanın bir an önce bildiğimiz ve sevdiğimiz haline dönmesini istiyoruz. Ve bunun doğru ve en güvenli şekilde yapılması gerektiğinin farkındayız."

"Taraftarlarımızın Formula 1 heyecanını bir kez daha güvenli bir şekilde aileleri ve arkadaşlarıyla, tüm toplulukla paylaşması için kendi üstümüze düşen görevi yapmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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