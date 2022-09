Yuki Tsunoda 10 sıra grid cezası aldı

Haberi dinle

Hollanda GP'sinde lastik problemi yaşadığı gerekçesiyle aracını kenara çeken Tsunoda, sonrasında pite dönmeyi başardı -ancak araçtan inmeye hazırlandığı için emniyet kemerini gevşetmişti.

Bu ihmal nedeniyle kınama alan Tsunoda bu sezon beşinci kez kınama almış oldu ve yeni kurallara göre bir sezonde beş kez kınama alan isimler 10 sıra grid cezasına çarptırılıyor.

Gerçekleşebileceğine değindiğimiz bu durum, FIA'nın resmi açıklamasıyla birlikte kesinleşti ve Japon pilot İtalya GP'si için 10 sıra grid cezası aldı.

Tsunoda bu sezon dört kez kendi hatasıyla kınama aldı: Avustralya GP'si sıralama turlarında çok yavaş gitmekten, aynı hafta sonu antrenmanlarda Sebastian Vettel'i engellemekten, Bahreyn'de Charles Leclerc'i engellemekten, son olarak Monako'da Kevin Magnussen'i engellemekten.

Perşembe günü bu konu hakkında konuşan Tsunoda, bu durumdan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Tsunoda, "Hollanda'da kınama almam hoş değil. Olan biteni kontrol edebileceğim bir durumda değildim."

"Ayrıca birçok kınama sezonun ilk yarısında ve antrenman seanslarında aldığım kınamalardı, antrenmanlarda trafik çok daha farklı ve bununla ilgili bir kural bile yok."

"Yeni yarış direktörleri bir şekilde sizi cezalandıracak bir şeyler bulabiliyorlar."

"İdeal bir durumda değiliz ancak olan oldu, en azından ikinci yarı için kınama cezalarını sıfırlamış olduk." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Bu hafta sonu grid cezası alacak tek isim Tsunoda değil. Dördüncü güç ünitesine geçen Lewis Hamilton da gridin arkasına düşecek.

Geçen hafta yolda kalan Valtteri Bottas da parça değiştiren isimlerden, sınırı çoktan aşan Fin pilot son altı yarışta üçüncü kez grid cezası aldı.

Mick Schumacher de vites kutusu değişikliğinden ötürü Belçika'dan sonra bir kez daha grid cezası alacak.

Bunun yanı sıra Max Verstappen'in 5 sıra grid cezası alması bekleniyor, Sergio Perez'in de motor değiştirebileceği konuşulmakta.