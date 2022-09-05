Tsunoda, İtalya GP'si için 10 sıra grid cezası alabilir
Yuki Tsunoda, bu sezon aldığı kınamaların sayısı sebebiyle İtalya GP'si için 10 sıra grid cezası ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.
Japon sürücü, 2022 Hollanda Grand Prix'sinde yarış dışı kalmasının ardından aldığı kınamayla toplamda beşinci kınama cezasını almış oldu.
Tsunoda, 47. turda kısa aralıklarla iki kez aracını durdurmak zorunda kaldı. Japon pilot ilk seferde, 22 yaşındaki pilot pit sonrası lastiklerinin düzgün takılmadığını düşünerek aracını durdurdu fakat pit ekibi tarafından yola devam etmesi söylendi. O tur pite gelen Tsunoda, bu kez pit çıkışında AT03'te meydana gelen bir terminal sorunuyla kenara çekti.
Kınama, Tsunoda ilk durduğunda araçtan ineceğini düşünerek emniyet kemerini gevşettiği için verildi. Kemerle takılmamış olarak pite geri dönen Tsunoda'nın kemerini sıkmak için mekanikerlerin işe giriştiği de görüntülere yansıdı.
Yarışın ardından hakemler tarafından ifadeye çağırılan Tsunoda'nın FIA raporunda olayla ilgili: "Duruşma sırasında pilot, pistte durduktan sonra aracı terk etmeye hazır olduğunu kabul etti ve emniyet kemerini açmadan gevşetmeye başladı."
"Daha sonra, pite geri döndü ve mekanikerler kemerini bağladı. Bu noktada emniyet kemerinin pilot tarafından ne derece gevşetildiğini tam olarak tespit etmek mümkün değil." denildi.
Bu nedenle 'güvenli olmayan bir durumda sürüş yaptığı kabul edilen Tsunoda kınama aldı.
Bu, Tsunoda'nın bu sezondaki beşinci kınamasıydı ve diğer dördü de pilot kaynaklı hatalardandı.
Kınama cezaları sırasıyla Bahreyn ve Avustralya Grand Prix'sinde -her biri 2. antrenman sırasında farklı bir Ferrari sürücüsünü engellediği için, Melbourne'da sıralama turlarında gereksiz yere yavaş sürdüğü için ve son olarak Monako'da 2. antrenman sırasında Kevin Magnussen'i engellediği için verildi.
Kural bu sene, kınama cezalarına grid cezasının verilme sınırının üçten beşe çıkarılmasıyla değiştirilmişti.
Grid cezası verilebilmesi için bu beş kınamadan dördünün pilot hatasıyla verilmiş olması gerekiyor. Bu da Monako'dan sonra Tsunoda'nın herhangi bir kınamada 10 sıralık bir grid cezasıyla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyordu.
Hollanda'da bu sınıra ulaşıldı, dolayısıyla Tsunoda, İtalya GP'sinde 10 sıra geriden başlamakla karşı karşıya kalabilir.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, leaves his pit box
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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