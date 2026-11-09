Formula 1

Wolff: "Takımlar şampiyonluğu, George'un da şampiyonluğudur"

Wolff, Kimi Antonelli’nin şampiyonluğunun ardından George Russell’ın pilotlar ikinciliği için tüm imkanları seferber edebileceklerini söyledi.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 17:50

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Mercedes’in Brezilya’daki 9. takımlar şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulunan Toto Wolff, tüm ekip olarak son beş yarışta büyük talihsizlikler yaşayan George Russell’ın arkasında olduklarını belirtti.

Max Verstappen ile girilen ikincilik mücadelesinde İngiliz pilotu destekleyeceklerini belirten Wolff, Russell’ın geçirdiği zorlu dönemin gelişim sürecinin bir parçası olduğunu, kalan üç yarışta tüm güçlerini kullanacaklarını ve 2027 öncesinde Russell’ın güçlü bir dönüş yapacağından şüphe duymadığını ifade etti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

İkincilik rekabeti kızışıyor

Meksika GP’de Kimi Antonelli’nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler ikincilik mücadelesine çevrildi. Son beş yarışta yaşadığı talihsizliklerle sadece 26 puan toplayabilen George Russell (262 puan), 279 puana ulaşan Max Verstappen'in gerisine yer alıyor. İkincilik koltuğu için Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) ve Lando Norris (246) de rekabeti sürdürüyor.

Mercedes'in şampiyonadaki stratejisini değerlendiren Toto Wolff, şu ifadeleri kullandı: "Henüz pilotlar şampiyonluğu hakkında detaylıca düşünmedim. Ancak kesinlikle George'un mümkün olan tüm puanları toplamasını ve sezonu ikinci sırada bitirmesini istiyoruz.”

“Bu konuda ne yapacağımızı planlamamız gerekiyor fakat tüm gücümüzü bu hedefe adamayı değerlendiriyoruz.”

“Kazanılan takımlar şampiyonluğu, George'un da şampiyonluğudur, o bu takımın ayrılmaz bir parçası. Bu anın tadını çıkarabildiği için gerçekten çok mutluyum çünkü bu başarıyı ona borçluyuz.”

“Biliyorsunuz, zaman zaman çok zor dönemlerden geçti. Islak zemindeki sıralama turlarında tamamen üstün bir performans sergiliyordu, rahatlıkla pole pozisyonunu almalıydı ancak yine bir aksilik yaşandı.”

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“Şimdi önümüzde üç yarış var. Dediğim gibi tam gaz devam edeceğiz ve gelecek yıl için toparlanacağından hiç şüphem yok.”

“En iyi sporcuların tamamı zorlu dönemlerden geçmiştir ve bu da onun sürekli devam eden gelişiminin bir parçası olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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