Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff: "Russell, seans boyunca kusursuz bir sürüş sergiledi"

Toto Wolff, George Russell'ın Sao Paulo GP sıralama turlarının son bölümünde pole pozisyonunu kaybetmesine yol açan olay hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 20:54

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

George Russell, Sao Paulo Grand Prix’si sıralama turları seansının son anlarında pole pozisyonu için mücadele ederken önündeki Williams pilotu Alex Albon nedeniyle zor bir durumla karşılaştı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in bu noktada yavaşlayıp yavaşlamama konusunda zor bir kararla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Seansın ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Keşke o anda ne yapmamız gerektiğini, yani yavaşlayıp yavaşlamamamız gerektiğini bize önceden söyleyen bir sihirli küremiz olsaydı!"

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Bu gerçekten çok yardımcı olurdu çünkü karar vermesi zor bir durumla karşı karşıya kaldık, %50'lik bir ihtimal söz konusuydu." dedi.

Yine de Wolff, Russell'ın o sırada Lando Norris'in 18 milisaniye önünde olduğunu belirterek bu farkın pole pozisyonu için yeterli olmayabileceğini de ekledi.

Wolff, "O noktada Russell, Norris’in 18 milisaniye önündeydi."

"Bu farkın pole pozisyonu için yeterli olacağını düşünmüyorum ama yine de Russell tüm seans boyunca kusursuz bir sürüş sergiledi ve pole pozisyonunu hak etti. Gerçekten ayrı bir ligde gibiydi." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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