Wolff: "Şu ana kadar simülatördeki sonuçlar olumlu"

Takım 2022 yılında 'zeropod' konseptiyle sorun yaşasa da Sao Paulo'da kazanmayı başardı. Galibiyetin ardından takım rehavete kapıldı ve 2023'te geri dönebileceğine dair iyimser bir moda geçti.

Ancak takım 2023'e de kötü bir başlangıç yapınca Mercedes, Monako'da Monako'da tanıtılan daha geleneksel tasarımla birlikte zeropod'dan vazgeçti. Yeni tasarım, 2024 aracı olan W15'i inşa etmek için bir temel sağladı.

Ne yapılması gerektiğini düşünen takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un nasıl yakalanacağını ve Mercedes'in kendisini nasıl bir 'kısır döngü' içinde bulduğunu anlatıyor.

Wolff, "Sezon pist dışı açısından, spor ticari olarak son derece iyi gidiyor."

"Bir takım patronu olarak sportif açıdan zorlandım çünkü geçen yıl uzun süre aracımızın neden bu kadar kötü olduğunu anlamadık."

"Özellikle Austin'de kazanabileceğimizi düşünüyordum ama hatalar yaptık, Brezilya'da kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu üst düzey bir takımın başına gelebilecek bir şey değil."

"2023 yılını araçla ilerleme ve gelecek yıl için anlayış yılı olarak gösterebiliriz. Kronometre asla yalan söylemez ve gelecek yıl Bahreyn'de bunu göreceğiz."

"Farklı bir şasimiz, farklı aerodinamiklerimiz, farklı özelliklerimiz, farklı süspansiyonlarımız olacak ve değiştirebileceğimiz her şeyi değiştireceğiz."

"Şu ana kadar simülatördeki sonuçlar olumlu ancak beklentilerimizi yönetme konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Şampiyonluk mücadelesine yetişmek için böyle bir adıma ihtiyacımız var ama tabii ki radikal bir adım atarsanız bu pek çok yeni bilgi anlamına gelir." dedi.

Mercedes'in 2014-2021 yılları arasındaki en parlak döneminde olduğu gibi, Red Bull da kendisini dominant bir sezonda buldu ve 2023'te 22 yarışın 21'inde galibiyet elde etti.

Wolff, "Red Bull gelecek yılın aracına herkesten çok daha önce başlamış olacaklar."

"Eğer biz bu durumda olsaydık, tarihi stratejimize baktığımızda, muhtemelen Temmuz ayında gelecek yılın aracı için her şey hazır olurdu."

"Bu, 2024 için yaptığımızdan bir buçuk ay daha erken, yani aero'da tek başınıza elde ettiğiniz kazanımları hesapladığınızda, birkaç onda birden bahsediyorsunuz."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Örneğin araca bir aero güncellemesi koyarsanız ve beklediğiniz gibi gerçekleşirse, o zaman yarım saniye farkla lider olursunuz."

"2019'da, 2020'de bu durumdaydık ve sonra avantaj kazandığınız bir pozitiflik döngüsüne giriyorsunuz - ve bu şu anda yaşadığımız ters rüzgarlardan biri."

"Red Bull'un mühendislik ekibi iyi bir iş çıkardı, her ne sebeple olursa olsun diğer herkesten çok daha iyi çıktılar ve oyununun zirvesinde olan bir pilotları var."

Mercedes için 2023'teki en büyük alarm zillerinden biri, müşteri motor takımları Aston Martin ve McLaren'in kendisinden daha iyi performans göstermesi oldu.

Aston Martin sekiz podyum elde ederken, McLaren dokuz podyum ve Oscar Piastri'nin Katar'daki Sprint zaferi elde etti.

Wolff, "Aston Martin, 2022 sonbahar aracı ile 2023 başlangıcı arasında iki buçuk saniye bulduklarını söyledi."

"Hemen hemen sonuncuydular ve sezon başında en hızlı ikinci takımdılar. McLaren onda ikilik bir iyileştirme bekliyordu ve bir saniye elde ettiler."

"Aero tamamen farklı çalışıyor, aerodinamik olarak daha kırılgan olan yer efektli bir aracınız var ve bunun üzerine, performans göstermesi için tam olarak doğru pencerede olması gereken bir lastik koyuyorsunuz."