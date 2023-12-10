Button: "Hamilton, takım arkadaşı olduğumuz günden bu yana uzun bir yol kat etti"

Hamilton Formula 1'deki ilk yarışına 2007 yılında McLaren takımının bir parçası olarak çıktı ve 2010 yılına gelindiğinde, Brawn ile 2009 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan Button, McLaren'de Hamilton'ın takım arkadaşı oldu.

Takım arkadaşı olarak geçirdikleri üç sezon boyunca Hamilton, Button'ın 2011'de kendisini geride bırakmasına rağmen bu eşleşmede genel olarak başarılı oldu ve daha sonra 2013 sezonu için Mercedes'e geçti.

Hamilton'ın şu anki takım arkadaşı George Russell da, Russell'ın Mercedes renklerindeki ilk sezonunda Hamilton'ı geride bırakarak nadir görülen bir başarıya imza attı, ancak Hamilton 2023'te üstünlüğü tekrar ele geçirerek Russell'ın 175 puanına karşılık 234 puan topladı.

Button'a Hamilton'a karşı takım içi mücadelede her yarış hafta sonu kendini en üst seviyede tutmayı nasıl başardığı soruldu.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Sky F1'e verdiği demeçte Button, "Mesele de bu zaten, yapamadım."

"Bazı harika günler geçirdim ama sorun şu ki Lewis'in yanında yeterince istikrarlı değildim." dedi.

Hamilton ve Button McLaren'da takım arkadaşıyken birer Dünya Şampiyonluğu elde etmişlerdi ancak Hamilton'ın Mercedes'e geçmesi ona tüm zamanların en başarılı Formula 1 pilotu olma kapısını açtı.

Button, eski takım arkadaşı hakkında, "Doğal yeteneği açısından inanılmaz biri ve bence takım arkadaşı olduğumuz dönemden bu yana araçta daha kapsamlı bir karaktere sahip olma konusunda da uzun bir yol kat etti."

"Bu yüzden onu yenmek çok zor ama aynı zamanda çok rahat. Eğer kötü bir yarış geçirirse, bu konuda rahat davranıyor. On yıl önce böyle değildi." dedi.