Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff, Ocon hakkında: "Hepimiz elimizden geleni yaptık"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Haas'ta Esteban Ocon ve Ayao Komatsu arasında yaşanan krizin perde arkasını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 09:31

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Toto Wolff, Meksika GP’de aniden Haas koltuğuna veda eden Esteban Ocon hakkında konuştu. Mercedes Genç Sürücü Programı kapsamında Esteban Ocon ile yakın çalışan Toto Wolff, yaşanan durumda Komatsu'nun takımı koruma zorunluluğu olduğunu vurguladı ve bu doğrultudaki reflekslerin işin içine girdiğini söyledi.

Ocon'un Formula 1'e ilk adımı attığı dönemde Fred Vasseur ile sağladıkları finansal katkıyı da aktaran Wolff, günün sonunda takım patronunun otoritesine ve aldığı nihayi karara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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Haas takımındaki olayı değerlendiren Wolff, şunları söyledi: "Günün sonunda işler, Ayao'nun takımı temsil etmesi ve ekibini belirli durumlardan koruması gereken bir noktaya geldi. Diğer taraftan büyük ihtimalle Esteban, söylediği sözlerde yanlış bir durum olmadığını düşünüyordu."

"Ancak günün sonunda kararları takımın verdiği gerçeğine saygı duymak zorundasınız. Takım patronu nerede dur denilmesi gerektiğine karar verir, Ayao'nun yaptığı da tam olarak buydu."

"Mercedes cephesinde Gwen Lagrue vasıtasıyla Esteban'ın yönetimini üstlenmiştik. Gravity kapandığında Gwen ile bu şekilde tanıştık ve ardından GP3'te Fred Vasseur ile çalışmak üzere anlaştık; orada birlikte şampiyon olduk."

"Sonrasında Formula 1'de uygun bir fırsat yoktu, biz de DTM seçeneği doğunca buradaki süreci birlikte yürüttük."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bu durum pek bilinir mi bilmiyorum; 2016 Belçika GP'sinden itibaren Manor'da aniden boş bir koltuk oluştuğunda 2 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyordu. Biz bu koltuk için 1 milyon dolar sağlayabileceğimizi belirttik ancak 1 milyon dolar eksikti."

"Fred, Esteban'a bu fırsatı yaratmak adına kalan parayı kendi cebinden karşıladı. İnanıyorum ki hepimiz yıllar boyunca Esteban'ın yakalayabileceği en iyi fırsatlara sahip olması için elimizden geleni yaptık."

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- Motorsport.com Ekibi

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