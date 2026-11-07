Formula 1 Sao Paulo GP
Komatsu, Ocon kararının ardından: “Detayları takıma bile anlatamadım”
Haas Takım Patronu Ayao Komatsu, Esteban Ocon'un takımdan aniden ayrılmasına yol açan detayları vermekten kaçınsa da kararları takımın çıkarı doğrultusunda aldığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 07:20
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Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix’si hafta sonunda Esteban Ocon’un aniden Haas koltuğundan alınması ve yerine önce Ryo Hirakawa’nın, ardından Brezilya’da Rafael Camara’nın getirilmesi Formula 1 gündemine damga vurmuştu.
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Konu hakkında Sao Paulo'da konuşan Ayao Komatsu, yaşanan olayın perde arkasındaki detayların Haas çalışanlarına dahi tam olarak açıklanmadığını dile getirdi. Meksika'da yaşananların kendisini zor bir durumda bıraktığını ancak bir takım patronu olarak tamamen profesyonelce hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayan Komatsu, Brezilya'da koltuğa oturan genç yetenek Rafael Camara'nın bu baskıyı kaldırabilecek olgunluğa sahip olduğuna inandığını belirtti.
Ayao Komatsu, Brezilya GP’de basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Meksika'da cumartesi sabahı herkese Esteban'ın artık olmayacağını ve araca Ryo'nun geçeceğini söylediğimde doğal olarak çok şaşırdılar.”
“Belirttiğim gibi detaylara giremiyordum. Normalde herkese takım içinde son derece şeffaf olmak istediğimi söylerim ancak bu olayla ilgili detayları takıma bile anlatamadım.”
“Tek istediğim, takımın bir hafta sonunun ortasında aniden araca geçmek zorunda kalan Ryo'ya ellerinden gelen en büyük desteği vermesiydi. Zaten bunu yapacaklarını biliyordum ve gerçekten harikaydılar, herkes sadece işine odaklandı.”
Ryo Hirakawa, Haas F1
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Meksika'da yaşanan durum kesinlikle istemeyeceğim bir şeydi ancak bir sorumluluğum var: Yüzde 100 profesyonel kalmak ve takımın en iyi çıkarları doğrultusunda kararlar almak zorundayım. Görevimin en önemli parçalarından biri bu ve ben de bunu yaptım.”
“Günün sonunda bu takımın patronu benim, bu yüzden aldığım her karar tamamen takımın çıkarına dayanıyor. Bu Ayao Komatsu ile ilgili bir konu değil, bunun önemi yok.”
“Brezilya'da araca kimin geçeceği hakkında da duygusal olarak dikkate alınacak isimler vardı ama kararı tamamen profesyonel zeminlerde vermek zorundaydım.”
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“Ryo bu kadar kısa sürede Meksika'da harika bir iş çıkardı. Evet, 1. antrenman seansına çıkmıştı ancak 3. antrenmandan itibaren araca geçip sıralamalarda ve yarışta performans göstermek devasa bir zorluk ve büyük bir baskı getirir. Ancak kendisi son derece profesyonel ve çalışması çok kolay bir isim.”
“Dışarıdan bakıldığında, gelecek yıl için Rafa ile sözleşme imzaladığımız için onu Brezilya'da araca oturtmak çok kolay bir kararmış gibi görünebilir ama öyle değildi.”
“Pazar gecesi, pazartesi ve salı günleri Rafa ile uzun uzun konuştum. Tüm bu görüşmeler onun her şeyin üstesinden gelebileceğine olan inancımı pekiştirdi.”
Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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