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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton'ın Ferrari ile görüşmesinden rahatsız değil

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Wolff, Hamilton'ın Ferrari ile görüşmesinden rahatsız değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
30 Kas 2019 17:12

Lewis Hamilton'un Ferrari Başkanı John Elkann ile görüştüğü yönündeki haberlerin ardından konuşan Mercedes'in Formula 1 Takım Patronu Toto Wolff, bu konuda bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

2020 sonunda Hamilton'la birlikte Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerin anlaşmaları bitiyor. Bugün La Gazetta dello Sport'ta çıkan haberde Hamilton'ın bu sezon iki defa Elkann ile görüştüğü iddia edildi.

Wolff, Ferrari F1 koltuğunun her pilot için çekici olduğunu ve bunun Hamilton'la yaptıkları son anlaşma görüşmesinde de gündeme geldiğini söyledi.

Wolff, "Bu konuda tamamen rahatım. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve herkesin kariyer seçeneklerini görmesi gerektiğini anlıyorum. Herkes seçeneklerinin ardından kendisi için en iyi kararı verir. Pilotlar ve herkes için bu geçerli bir şey."

"Bu açıdan benim için hiç problem yok. Yarış pilotu her zaman en hızlı araçta olmak ister. En hızlı araç da her zaman en iyi yarış pilotu kendisini sürsün ister. Bu açıdan bizim başarmak istediğimiz şeyler konusunda iyi bir anlaşmamız var." dedi.

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Hamilton gibi bir ismin pilot piyasasında olmasının kendileri için mutlu edici bir şey olduğunu söylemişti.

Binotto'nun sözleri için Wolff, "Mattia bunları basın toplantısında söylerken, onun yanında oturuyordum. Lewis hakkında ne düşündüğü soruldu ve o esnada Lewis'e büyük saygısının olduğunu söyledi."

"Şirketin başkanı da onunla (Hamilton) görüştüyse, o zaman doğal olarak kötü bir şey söyleyemez."

"Bu açıdan durum hakkında tamamen rahatım. Pilotlara mümkün olan en hızlı aracı vermek için çok zorlamalıyız. Bunu yapabiliyorsak, o zaman araçta mümkün olan en iyi pilot kadrosunun olacağından eminim."

"Şu an için her şey, Hamilton'la olan ilişkimizin devam edeceğini işaret ediyor ancak hayatta neler olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden, daha önce de söylediğim gibi bu konuda çok açığım. Herkesin hayatında hedefleri var ve herkes kariyeri açısından en iyi fırsatlara sahip olmak ister. Bu açıdan herkesin fırsatları keşfetmesine kesinlikle açığım. Eğer bir gün ilişkimi biterse, ona bol şans dileyen ilk kişi ben olurum."

"Ancak benim önceliğim, takımın Hamilton'la olan başarılı yolculuğunu sürdürmeye devam etmesini sağlamak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
19 Saat
:
47 Dakika
:
12 Saniye
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