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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"

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Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Formula 1'de Mercedes ile gösterdiği dominant performansı eleştiren sürücülerin, önce kendilerini eleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu Nürburgring'de yapılan Eifel Grand Prix'sini kazanarak Michael Schumacher'in 91 yarış galibiyetlik rekorunu egale etti. Bu sene ise Hamilton'ın, Alman pilotun yedi dünya şampiyonluk rekorunu egale etmesi bekleniyor. 

Bu sayede Hamilton'ın F1'in gelmiş geçmiş en iyi F1 sürücüleri arasındaki yeri hakkında pek çok tartışma ortaya çıktı, yakın zamanda üç kez dünya şampiyonu Sir Jackie Stewart, Hamilton'ın Jim Clark ve Juan Manuel Fangio gibi pilotlarla "aynı seviyede olmadığını" söylemişti.

Hamilton, aldığı toplam 91 galibiyetin 70'ini, F1'i 2014'ten beri domine eden ve Britanyalı pilotun aldığı altı şampiyonluğun beşini almasına yardımcı olan Mercedes ile almıştı. 

Ancak Mercedes F1 patronu Wolff, Hamilton'ın %34.87'lik galibiyet oranının, F1'in efsaneleri arasında olan karşılaştırılmasında kendisine karşı kullanılmasının oldukça yanlış olduğuna inandığını söyledi. 

Wolff açıklamalarında şunları söyledi: "Bunları okudum, ve bence hiç de adil değil." 

"Bu sporda yarışlar kazanmak ve şampiyonluklar kazanmak her zaman bir takım çabasıdır, ancak kendinizi en iyi araçta bulunduğunuz bir noktaya getirmeniz lazım."

"Pek çok yetenekli ve marifetli sürücünün yanlış kararlar, veya ihtiyatlı olmayan kararlar aldığını görebilirsiniz."

"Bu bakımdan, 2013'te Mercedes'e katılan isim O'ydu, ve aracı kullanan ve bizim ona sağladığımız aracı iyi bir şekilde kullanan isim de O."

"Ancak bu her zaman bir araç. Elde ettiğimiz rekorları eğer doğru araç olmasaydı elde edemezdik ve eğer altında doğru araç olmasaydı O da bu rekorları elde edemezdi."

"Pek çok insanın çıkıp 'Yani, o bir Mercedes kullanıyor, tabii ki de çok fazla yarış kazanacaktır' demeleri hoşuma gitmiyor."

"Bunları söyleyen sürücüler, öncelikle neden Mercedes'e gelemediklerini analiz etmeliler."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Steven Lord, Mercedes, spray Champagne on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Steven Lord, Mercedes, spray Champagne on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate after securing 91 race wins for Lewis, equalling the record of Michael Schumacher

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate after securing 91 race wins for Lewis, equalling the record of Michael Schumacher

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, 2012 yılının sonunda McLaren'den ayrılıp, F1'e fabrika takımı olarak döndüğünden beri sadece bir galibiyet almış olan Mercedes takımına geçme kararı almıştı.

Bu hamlenin, zamanında büyük bir risk olduğu söylenmiş olsa da bu transfer, Hamilton'ın F1 kariyerinde büyük bir fark yarattı. 

Motorsport.com'un, kendisinin 2013'teki hâline neler söyleyeceği sorusunu yanıtlayan Hamilton şu yanıtı verdi: "Yaptığını yapmaya devam et."

"Bir şeyin önemini sonradan anlamak her zaman iyi bir şeydir, ve eminim ki hepiniz bir şeye baktığınızda bir şeyler farklı yapabileceğinizi söyleyebilirdiniz."

"Dürüst olmak gerekirse ben, herhangi bir şeyi farklı yapmazdım. Yaptığım hatalar benim buraya gelmeme yardımcı oldu. Eğer bu anlardan herhangi birini atlasaydım, belki de şu an bulunduğum yerde olmazdım, belki biraz daha önde veya biraz daha arkada olurdum."

"2013'te kaç yaşımda olduğumu hatırlayamıyorum. Hâlâ genceciktim! Ve hâlâ kendim hakkında yeni şeyler öğreniyordum. Sanırım siz de görebilirsiniz ki, ondan beri oldukça büyüdüm."

"Biliyordum, nasıl bu kadar iyi bildiğimi bilmiyorum, ama biliyordum ki bu takıma geçmek benim için doğru olan şeydi."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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