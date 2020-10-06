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Formula 1 / Son dakika

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

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Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Sir Jackie Stewart, Lewis Hamilton’ın aldığı galibiyetler ve şampiyonlukların, kendisinin Juan Manuel Fangio veya Jim Clark ile aynı seviyede olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Hamilton bu yıl, Michael Schumacher’in sahip olduğu galibiyet rekorunu kırma ve şampiyonluk rekorunu egale etme şansına sahip. Gelecek sene aynı kuralların devam etmesi sebebiyle de şampiyonluk rekorunu tek başına eline geçirme şansına da sahip durumda.

Ancak birçoğu turbo hibrid çağında gelen tüm bu başarılara rağmen Stewart, Hamilton’ı sporun en iyileri arasına koymaya hazır değil.

Üç kez dünya şampiyonu Stewart, Formula 1’in gördüğü en iyi sürücülerin hâlâ Fangio ve Clark olduğunu, Hamilton’ın sahip olduğu istatistiklerin ise daha uzun sezonlar ve tek bir kategoride yarışmaya olan modern bağlılık sayesinde geldiğini söyledi.

In the Fast Lane podcast’ine konuşan Stewart, “Bugünlerde bir sezonda 20-22 yarış olduğundan ötürü, bu tür bir başarı düzeyini hesaba katabileceğinizi düşünmüyorum.”

“Benim için Juan Manuel Fangio, şu ana kadarki en büyük sürücü, Jim Clark ise Ayrton Senna’nın önünde ikinci. Ancak bu insanlar Formula 1’de bir senede sadece 8-9 kez yarışıyordu. Ayrıca spor araçlar, GT araçları da sürüyorlardı.”

“Ancak şu anda dünya şampiyonasındaki sürücüler 22 yarış yapıyor ve bunu sadece Formula 1’de yapıyorlar. Binek araçlarda, GT araçlarından, IndyCar’da veya Can-Am araçlarında yarışmıyorlar.”

“Bugünkü baskı daha az, daha rahat. Elbette fabrikaya gidip simülatörde çalışıyorlar, ancak bu aynı şey değil. Bu, farklı bir dünya.”

Jackie Stewart, Tim Schenken, Ronnie Peterson

Jackie Stewart, Tim Schenken, Ronnie Peterson

Fotoğraf: David Phipps

Jackie Stewart, Jim Clark ve Graham Hill

Jackie Stewart, Jim Clark ve Graham Hill

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

“Lewis çok iyi sürüyor, hata yapmıyor. Yeteneklerini hiçbir şekilde küçümsemiyorum. Ancak durum aynı değil.”

“Fangio, aracı çok sıra dışı şekilde kullanırdı. Ferrari’yi seçerdi ve sonraki sene ‘Maserati iyi olabilir’ diye düşünürdü. Bu yüzden hep tek senelik sözleşme yapardı.”

“Ve sonrasında Mercedes-Benz için sürdü ve onlarla iki şampiyonluk aldı. Çünkü o zamanlar en iyi araçlara sahiplerdi.”

“Lewis, McLaren’dan ayrıldığı zaman çok iyi bir karar verdi ve Mercedes-Benz’e gitti. Bu kararı verdiği için ona şapka çıkarıyorum. Ancak açıkçası, araç ve motor artık o kadar üstün ki diğerlerine neredeyse haksızlık oluyor.”

“Ancak şu anda bunu söyleyemezsiniz. Harika bir takım oluşturdukları için, en iyi mühendisleri seçtikleri için, Red Bull dışında diğer takımların alamayacağı parayı aldıkları için Mercedes-Benz’e, Toto Wolff’a ve Niki Lauda’ya şapka çıkarmalısınız.”

“Ancak bu, bunları aynı araçlarla veya daha azıyla yapabilmekle aynı saygıyı görmez. Ve bazı zamanlarda çok iyi sürücülerle çok başarılı olanlar arasında bir fark olabiliyordu.”

“Bana göre, Lewis’in Fangio kadar iyi olmadığını söylemek zor. Ve birçok kişi bunda bir hata bulur. Ancak ben küçüklüğümden beri yarışlar izliyorum. Kardeşim bir yarışçıydı, onunla gidip Ascari’yi, Nuvolari’yi, Caracciola’yı ve onlar gibi sürücüleri izlerdik. Dünyadaki bazı en iyi sürücüleri gördüm.”

“Lewis’in tüm zamanların en iyisi olduğunu söylemek, diğer sürücülerin yaptıklarını gördükten sonra benim için zor olur.”

“Ben ise, kendi zamanımda sürdüğüm için şanslıydım. Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, takım arkadaşım Francois Cevert, Chris Amon, Jack Brabham… Bunlar çok üst düzey sürücülerdi.”

“Bugünlerde insanları, uzmanlıklarının en üst seviyesinde oldukları şeklinde tanımlayamayız.”

“Benim zamanımda harika olan şey, Ford Cosworth’tü. Ferrari dışında herkeste Ford Cosworth vardı. Bugünlerde olmayan, seviyeli bir grid vardı.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Andrew van Leeuwen

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